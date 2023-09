¿Quiénes son los aspirantes de Morena a la Jefatura de Gobierno de la CDMX?

Omar Hamid García Harfuch

Harfuch dejó la Secretaría de Seguridad Ciudadana para buscar la Jefatura de Gobierno. (Foto: Congreso CDMX)

Tiene 41 años y es originario de Cuernavaca, Morelos. Cuenta con diversos cursos, entre los que destacan el diplomado Senior Executive in National and International Security, por la Universidad de Harvard; el Seminario para el Desarrollo de Agentes del Orden del Gobierno de la República Mexicana, impartido por el FBI en Quantico, Virginia, y el curso de Narcotics Unit Commanders Course, auspiciado por la agencia antidrogas de EU (DEA, por sus siglas en inglés).

En 2008, en el gobierno del expresidente Felipe Calderón, ingresó a la extinta Policía Federal como jefe de departamento de la coordinación de inteligencia para la prevención del delito, corporación creada en esa administración por Genaro García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por presuntos nexos con el crimen organizado.

De 2012 a 2014, en el gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto, Harfuch fue coordinador de la Policía Federal en el estado de Guerrero, sobre ese episodio se le relaciona con el caso Ayotzinapa.

En junio de 2019 ingresó al equipo de la entonces jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, como jefe general de la Policía de Investigación de la fiscalía capitalina, cargo que solo ocupó cuatro meses ya que ese mismo año fue nombrado secretario de Seguridad Ciudadana.

Durante su administración, Harfuch logró dar fuertes golpes a bandas de criminales y de narcomenudistas, especialmente a la Unión Tepito, Grupo Anti Unión, entre una decena de bandas más. En 2020, sufrió un atentado en las Lomas de Chapultepec cuando se dirigía al gabinete de seguridad de la Ciudad de México donde sólo resultó con algunas lesiones.