Viuda de Miguel Barbosa buscará la gubernatura de Puebla

Expansión Política confirmó con su equipo que se registrará en las fechas que marca la convocatoria, 25 y 26 de septiembre, en espera de que en la depuración de la lista de los aspirantes, sea una de las palomeadas para ser medida en la encuesta que aplicará Morena para definir con quién compite en esta entidad.

Tras el fallecimiento de su esposo el 13 de diciembre de 2022 por complicarse su salud, hubo trascendidos en que Rosario Orozco no se retiraría de la política, pero ella no adelantó que estaba interesada a través de diversas entrevistas que le hicieron en la prensa local, hasta este martes que anticipó su participación.

“Puebla vive momentos de cambio y es tiempo de que las mujeres seamos protagonistas de esta historia. Nuestra voz, nuestra visión y nuestro compromiso son esenciales para consolidar la transformación en nuestra entidad porque sabemos que aún hay mucho por hacer”, destacó al tiempo de llamar a la unidad.

¿Quién es Rosario Orozco?

Durante el tiempo que gobernó Barbosa en Puebla (agosto 2019-diciembre 2022), Rosario Orozco permaneció siempre de cerca a las tomas de decisiones y reuniones importantes que sostenía el entonces gobernador.

En columnas se manejó que ella era la “asesora” principal del exmandatario, e incluso en algunas entrevistas, Barbosa admitió que varias de las decisiones de gobierno las consultaba con ella, quien fue presidenta del patronato estatal DIF.

‘Charito’, como la conocen de cariño, estudió la Licenciatura en Derecho en la Universidad Popular Autónoma del Estado de Puebla (Upaep) y tiene una maestría en docencia universitaria en la Universidad Iberoamericana de Puebla. Esta maestría la empezó a cursar cuando inició la administración de su esposo y la terminó meses antes de que él falleciera.

De acuerdo con la convocatoria de Morena, los interesados deben de inscribirse en línea los días 25 y 26 de septiembre siempre y cuando cumplan con los requisitos sean militantes o no, entre los que destaca el no promocionarse en espectaculares, no hacer uso de recursos públicos, no haber sido condenados por violencia de género, familiar o ser un deudor alimentario.

Los días 27 y 28 de septiembre, los consejeros estatales deberán de palomear una lista con sólo cuatro perfiles: dos hombres y dos mujeres para enviarla al Consejo Nacional de Elecciones y sea la instancia la que los someta a una encuesta para definir quién debe ser la o el candidato a la gubernatura de Puebla.

En el caso de los consejeros estatales, al menos el 80 por ciento de 151, se identificaba con Barbosa pero tras su fallecimiento, se alinearon al grupo político del actual gobernador Sergio Salomón Céspedes, cuyos favoritos en esta interna de Morena son: Julio Huerta, primo del exgobernador Barbosa y exsecretario de Gobernación estatal así como Olivia Salomón, exsecretaria de Economía.

Serán ellos, los consejeros, los encargados de votar a favor o en contra de los aspirantes, entre ellos Rosario Orozco, viuda de Barbosa.

Será el 30 de octubre cuando Morena dé a conocer los nombres que pasaron todos los filtros y ese mismo día se sabrá con quién competirán por la gubernatura de Puebla en la elección del 2024.

Entre las otras mujeres que han alzado la mano está Olivia Salomón, exsecretaria de Economía estatal; Lizeth Sánchez, aún secretaria del Bienestar; Claudia Rivera, expresidenta de la ciudad de Puebla, entre otras.