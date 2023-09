“Obtuve mi título con informe de experiencia laboral”, revira Xóchitl a críticas

Después de ser señalada de plagio en su trabajado de titulación, la senadora Xóchitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México (FAM), aclaró hoy que obtuvo su título de ingeniera después de presentar un informe de experiencia profesional.

“Ya dijeron que no soy indígena, que no vendí gelatinas, que mi casa no es mi casa, y ahora que no soy ingeniera”, dijo Gálvez, quien se convertirá en la candidata presidencial de la alianza PAN-PRI-PRD.