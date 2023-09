Toma de protesta Sheinbaum: entre ausencias y advertencias por crimen organizado

En tanto, Monreal omitió el tema del espacio que le correspondería tras no resultar electo coordinador de la cuarta transformación, pero trató el tema del crimen organizado en la política.

"No puedo dejar de mencionar al elefante en la sala, al enemigo público número uno de nuestra seguridad y nuestra democracia, que habrá de acechar no sólo a Morena sino a todos los actores políticos que concurrirán en la elección más grande de nuestra historia: me refiero a la intromisión de la delincuencia organizada en el proceso electoral y su actuar violento", alertó.

Por ello pidió cuidar el perfil de las candidaturas y su seguridad, sus financiamientos y sus campañas.

"Cero tolerancia a la menor injerencia de este cisne negro en el proceso electoral", pidió y recomendó que ese compromiso lo deberían de asumir todos los partidos.

En una democracia, dijo Monreal, "la violencia, el terror y el miedo, en cualquiera de sus manifestaciones, no pueden votar ni mucho menos vetar a nadie", advirtió.