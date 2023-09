Javier May deja Fonatur; buscará candidatura para la gubernatura de Tabasco

Formalizan entrega del Tren Maya

En su conferencia de prensa, el presidente Andrés Manuel López Obrador formalizó la entrega de la empresa del Tren Maya a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuyo motivo, aclaró, es protegerla.

“¿Por qué vamos a dejar en custodia esta obra en la Secretaría de la Defensa?, porque esta obra como otras se están financiando en inversión pública, no es deuda, no son esos mecanismos de asociación pública-privada, no, es presupuesto público, dinero del pueblo y que se está invirtiendo, son obras de la nación, obras del pueblo, queremos cuidarlas, que no vaya a suceder lo que hicieron los neoliberales, corruptos, que lo que se hizo con dinero de los mexicanos se trasladó a particulares”, explicó.

A tres meses de que se inaugure el Tren, el mandatario federal manifestó su confianza porque la Sedena cuide esta obra que consta de 1,500 kilómetros.

“Se lo tenemos que dejar todos los mexicanos a la Sedena, para que lo cuide, lo administre bien, que haya honestidad. Hemos logrado avanzar mucho”, dijo

En abril de 2022 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto mediante el cual se crea la empresa de participación estatal mayoritaria denominada Tren Maya, S.A. de C.V., la cual estará agrupada en el sector coordinado por la Secretaría de la Defensa Nacional.