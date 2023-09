En 2024, al menos 12 millones de connacionales podrán votar desde el extranjero

El plazo para anotarse vence el 20 de febrero, pero comenzó a correr el pasado viernes 1 de septiembre. En tres días se han registrado 1,707 ciudadanos.

Para 2024 “se estimó una Lista Nominal para que ejerzan su voto desde el extranjero 390 mil registros, es lo que estimamos” declaró hoy el director del Registro Federal de Electores (RFE), Alejandro Sosa Durán.

Esos 390,000 registros serían apenas el 3.25% de los 12 millones de connacionales que constituyen la diáspora mexicana que vive en otros lugares del mundo y que tiene derecho a votar pero que escasamente lo ejerce.

“Tengan la plena seguridad que, desde el INE garantizaremos el ejercicio de todos los derechos político-electorales” y podrán ejercer su sufragio, garantizó la consejera Claudia Zavala.

La consejera Carla Humphrey, informó que se solicitó más de 290 millones de pesos sólo para organizar este tipo de sufragio desde el exterior, pero lo importante es que se pueda ejercer ese derecho.

En 2018 votaron poco más de 898 mil, “yo aspiro a que sea mucho más la cifra” en 2024, deseó Humphrey.

“Es una obligación legal para nosotros establecer las condiciones” para que puedan sufragar, “la falta de interés que en su momento expresen o no lo mexicanos para votar no es una razón para que nosotros no implementemos y cumplamos con nuestras obligaciones de garantizar sus derechos”, expuso el consejero Arturo Castillo Loza.