No tiene caso aparecer solita en la boleta, recomienda Xóchitl Gálvez

La senadora Xóchitl Gálvez recomendó no realizar la consulta directa del domingo pues al decidir Beatriz Paredes retirarse, no tiene caso ese proceso: “No tiene caso, no soy López Portillo para aparecer solita en la boleta”, aseguró.

La panista rechazó que el respaldo que le dio el dirigente del PRI, Alejandro Moreno, y que después se confirmó la salida del proceso por parte de Beatriz Paredes se dieran por fallas en el proceso que realizaría el comitpe organizador del Frente, explicó que el comité estaba listo, las boletas estaban listas y las casillas estaban listas.