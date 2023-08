Con este mensaje, Beatriz Paredes reconoció ante priistas que al conocer que las encuestas no la favorecían, sería el final de la contienda



Minutos después de reunirse con Paredes, Alejandro Moreno Cárdenas, dirigente del PRI, anunció que su partido apoyará la candidatura de Xóchitl Gálvez.

“Información indica ventaja amplia y consolidada por parte de Xóchitl Gálvez. Debemos actuar en función, con inteligencia y con estrategia. Hemos tomado la decisión de respaldar la candidatura única de Xóchitl Gálvez para encabezar al Frente Amplio por México”, indicó.

El dirigente reconoció el avance de Beatriz Paredes y el papel que tuvo en el proceso del Frente Amplio:

“Nos honra que Beatriz Paredes haya llegado hasta la última instancia. Tiene todas la cualidades que debe tener alguien para practicar la política. Estoy convencido en que su acompañamiento en las tareas del Frente Amplio por México seguirá siendo de relevancia”, dijo Moreno Cárdenas.

Y admitió que las encuestas le resultaron favorables a Gálvez Ruiz.

“Hemos hecho acopio de toda la información seria y veraz para determinar el estado actual para encabezar el Frente Amplio por México. Beatriz Paredes es una gran compañera. Es nuestra amiga. Hemos estado en comunicación permanente con ella. Por ello llegamos en este tiempo, estábamos reunidos trabajando por el partido y el país”, agregó.

Xóchitl Gálvez no cantó victoria de inmediato, pues como Paredes no acompañó a Moreno en el mensaje y sus palabras fueron compartidas a puerta cerrada, no había confirmación de que ella estuviera de acuerdo con la declinación.

Sin embargo, los líderes de los otros partidos opositores, Marko Cortés (PAN) y Jesús Zambrano (PRD) sí festejaron la victoria adelantada.

Xóchitl y Paredes iban a enfrentarse en una elección el próximo domingo. Las personas que se registraron en la página del Frente eran las que iban a poder votar. Ese proceso quedó sin efectos tras el anuncio de Paredes.