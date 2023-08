Diario de las (no) campañas: Mario Delgado vive en “Fantasyland”, dice Ebrard

Marcelo Ebrard aseguró que el líder nacional de Morena, Mario Delgado, vive en 'Fantasyland' debido a que no ve el cumulo de irregularidades que se han presentado en el proceso interno para definir al coordinador nacional de los Comités de Defensa de la Transformación.

“Te voy a pedir que luego me des algunos elementos para mandárselos a Mario Delgado, que vive en Fantasyland y no sabe lo que tú estás diciendo. ¿No será que tienes una posición política o algo? A lo que voy es, estamos en contra de esas cosas: acarreo, cargada, etcétera. Eso ya es el pasado. No va a alcanzar, la gente va a votar libremente. Es lo que queremos”, comentó cuando se le preguntó sobre las “cargadas” a favor de Sheinbaum.

A unos días de que concluya la etapa de recorridos de los seis aspirantes a la candidatura presidencial, Ebrard pidió que se respeten los acuerdos que suscribieron.

“Por ejemplo, se acordó que no hubiera derroche publicitario, ¿tú crees que hay derroche o no hay derroche? Digo, pregunto. ¿Verdad? Si hay, ¿no? Entonces, lo subrayé en varios puntos y les dije, ¿a quién? Al presidente del Consejo Nacional de Morena, que es nuestro amigo el gobernador Sonora, porque en la sesión del Consejo General de Morena aprobamos y firmamos ese acuerdo y dijimos que lo íbamos a cumplir, por eso a eso me refiero”, explicó.

En su visita a Ciudad del Carmen, Campeche, Ebrard reiteró que no dejará el partido a pesar de que eso es lo que buscan algunos promover.

El aspirante insistió en que las pruebas de las irregularidades que han sido detectadas fueron entregadas al Consejo Nacional de Morena que encabeza Mario Delgado.

“Le entregué así. Ahí lo tienen ellos. Hay muchas denuncias también en el INE que hemos presentado”, afirmó.