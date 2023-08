El INE multa a Ebrard y amonesta a Sheinbaum por incumplir cautelares

Quienes se han dado por vencidos y abandonado sus ideales, dicen que no hay nada que hacer. Que todos violan la ley y hay que jugar con sus reglas.



Hoy nuevamente demostramos que no es así; el @INEMexico no dio la razón e impuso multas contra Sheinbaum y Ebrard por violar la ley pic.twitter.com/toae2yAdwM