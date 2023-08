“Se pasa por encima de la ley”, dice Cárdenas sobre procesos de Morena y Frente

Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, excandidato a la Presidencia de México, condenó que los procesos de Morena y el Frente Amplio opositor para elegir candidatos para 2024 estén pasando por encima de la ley.

“No vemos programas, no vemos propuestas, tenemos unos 18 candidatos a la Presidencia... Me parece que es incorrecto que se esté pasando por encima de la ley. Aun cuando está disfrazado que no están buscando candidaturas presidenciales, lo que estamos viendo es que se están buscando candidaturas presidenciales”, dijo Cádernas durante una entrevista con la periodista Adela Micha.

“Los tiempos están... no corresponden con lo que marca la ley. Esto nos dice que tenemos que modificar las leyes. Tenemos que lograr que el Estado no intervenga en vida interna de partidos políticos”, expuso el político de izquierda.