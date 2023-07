Tribunal confirma cobro de multa impuesta al PRI por la llamada Operación Safiro

Mediante oficio, la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos (DEPPP) del INE informó al PRI, entre otras cuestiones, de la deducción a ser aplicada a su financiamiento público federal ordinario en el mes de julio del presente año, derivada de la ejecución de diversas sanciones.

En sesión pública celebrada este jueves, los magistrados respaldaron el oficio impugnado y consideraron infundados los alegatos del tricolor para retrasar la aplicación de la referida multa y en la que solicitaba aplicar un nuevo parámetro para el cobro de la misma.

Los magistrados consideraron que el hecho de que el partido tenga otras multas pendientes de pago, únicamente se debe a que ha realizado conductas indebidas, lo cual es acorde con el sentido y efecto disuasivo que deben tener las sanciones, ya que entenderlo de manera distinta generaría incentivos contrarios al efecto que se busca.

Además, estimaron que “la pretensión no se puede alcanzar, máxime que no es posible retrotraer el cobro ejecutado, ya que los recursos que son enterados a la Hacienda Pública Federal tienen un destino específico que no puede ser modificado por orden de esta autoridad jurisdiccional”.