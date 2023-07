Corte frena la disolución del Tribunal de Justicia de Oaxaca

#LaCorte evaluará la constitucionalidad de la reforma al @TJAO_Oaxaca del pasado 22 de julio.



Para preservar los derechos que pudieran estar en riesgo, ordenó la suspensión del decreto impugnado.



Consulta el boletín 👉 https://t.co/7GPzbyWsfl pic.twitter.com/dNbfVsINYf — Suprema Corte (@SCJN) July 28, 2023

Los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, integrantes de la Comisión de Receso de la Corte, concedieron la suspensión del decreto para que los magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa sigan en el cargo que les fue conferido.

Esto es que no les sustituyan las personas nombradas en la sesión extraordinaria, que no se dé curso a la indemnización a la que se refiere el decreto y que no se les interrumpa el pago de sus percepciones.

Ante todo, aclaró la Corte, se concede la suspensión del decreto para asegurar que las personas habitantes de Oaxaca cuenten con un Tribunal ante el cual dirimir sus diferencias frente a la administración pública estatal.