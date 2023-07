"Es momento de seguir las indicaciones de las autoridades electorales para garantizar una contienda libre de cualquier acto anticipado de campaña y no venir a generar una consecuencia a futuro en contra de este proyecto", dijo Chávez ante medios de comunicación.

"Hemos hecho público y lo seguiremos haciendo los deslindes correspondientes que Adán Augusto López Hernández interpone ante las autoridades electorales", destacó.

Mientras tanto, Claudia Sheinbaum solicitó a sus seguidores que siempre se respete el arte urbano. “Incluso, a quien haya hecho alguna pinta sobre un mural, les sugerimos contactar a artistas para ayudarles a restituirlos”, señaló.

A quienes simpatizan con nosotros les hacemos un llamado a respetar siempre el arte urbano. Incluso, a quien haya hecho alguna pinta sobre un mural, les sugerimos contactar a artistas para ayudarles a restituirlos. — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 25, 2023

Ricardo Monreal y Gerardo Fernández Noroña se han quejado en las últimas semanas por la falta de acciones de Morena frente a lo que ellos califican como gastos excesivos para la contratación de espectaculares.

A mediados de este mes, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó su rechazo al gasto excesivo en publicidad, por lo que pidió a las llamadas “corcholatas” no hacer lo mismo que los conservadores y contratar la colocación de anuncios espectaculares.

“Que no lo hagan, ojalá y no lo hagan, que no hagan lo mismo que llevan a cabo los conservadores, que no hagan lo mismo que está haciendo Claudio X. González, que no actúen igual”, advirtió.

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobará este miércoles los lineamientos que le mandató el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), en materia de regulación y fiscalización de las asambleas y recorridos por el país de los aspirantes a dirigir el Frente Amplio por México (FAM).

La sentencia de la Sala Superior se dio luego de la denuncia que presentó el Partido del Trabajo en contra del proceso interno del Frente, integrado por PAN, PRI y PRD, al alegar que ese mecanismo busca posicionar plataformas y candidaturas al próximo año, fuera de los plazos electorales.

El 15 de julio, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE concluyó que las actividades y recorridos que realizan los aspirantes a los comités de defensa de la "Cuarta Transformación" sí son actos proselitistas que buscan posicionar su imagen, pero se negó a frenarlas por mayoría de votos.

Elección no será de género, dice Ebrard

Marcelo Ebrard, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, sostuvo que la elección de 2024 no será por género, sino de experiencia de cada aspirante.

“No creo que sea una elección de género, es una elección de experiencia, capacidad y vida política, no es solamente una elección de género”, dijo al visitar Torreón, Coahuila.

El político afirmó que en Coahuila es quien se encuentra a la cabeza en las encuestas e insistió en la invitación a su compañera de partido, Claudia Sheinbaum, para unirse a su gabinete de ganar las elecciones.

Asamblea Informativa en Torreón: seguridad es el objetivo de Plan Ángel, ideas de cómo se aplicaría. pic.twitter.com/zyVXf93kY6 — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) July 25, 2023

“Celebro que participen, me parece muy importante, pero sí le vamos ganando, entonces habrá que preguntarle a ella si se va a incorporar con nosotros”, sostuvo en conferencia de prensa, tras encabezar una asamblea este martes.

Ebrard desafió a la aspirante presidencial de la oposición, Xóchitl Gálvez, para que sea ella quien fije un día para debatir, durante la asamblea que realizó el excanciller en Gómez Palacio, Durango.

Xóchitl dice que está lista

La aspirante presidencial del Frente Amplio por México (FAM), Xóchitl Gálvez, aseguró que está lista para debatir con cualquiera de las “corcholatas” que seleccione Morena para su candidatura presidencial.

Sin embargo, destacó que el excanciller Marcelo Ebrard sería el más divertido para debatir. “¿Quién sería el mejor para debatir? La verdad, es más divertido Ebrard. Me la pasaría mejor con él, es bastante simpático, es un hombre preparado”, aseguró en una conferencia de prensa desde Puebla.

La senadora del PAN describió, además, cómo sería para ella debatir con la exjefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, o con Adán Augusto López, el exsecretario de Gobernación.

“(A) la doctora (Claudia Sheinbaum), pues habría que aflojarla tantito para que no sea tan seria y nos tomemos la vida con más filosofía (...). Adán Augusto me parece muy enojón, ojalá no sea él. ¿Monreal? Lo veo lejos, pero me llevo bien con él. Pero con el que me pongan, con el que quieran, estoy lista", afirmó.

Cuestionada sobre si el rechazo del PAN a la despenalización del aborto podría afectar sus aspiraciones presidenciales, Xóchitl Gálvez sostuvo que ella no tiene derecho a imponer su moral ni a juzgar a ninguna mujer. No obstante, aseguró que es necesario apoyar las dos opciones para las mujeres.

Después de sostener un encuentro con recicladores de Puebla, la legisladora viajó a Hermosillo, Sonora, donde espera encontrarse con el boxeador Jorge Arce, “El Travieso”, para celebrar el cumpleaños de él.

Aunque aseguró que ya reunió las 150 mil firmas que solicita el FAM a sus aspirantes y ya pasó a la segunda etapa de ese proceso, Gálvez ha aprovechado el cambio de nombre de Twitter a X para pedir firmas. “La señora 𝕏 en la red 𝕏. #FírmaleX”, publicó en la red social.

Las asambleas de Monreal

Superada la primera mitad del proceso interno de Morena, Ricardo Monreal informó que ya ha recorrido 20 mil kilómetros y ha sostenido un centenar de reuniones con morenistas de todo el país.

En su balance reportó que ha visitado 19 estados, en donde llevó a cabo 70 asambleas informativas en 62 municipios, además de sostener 20 encuentros con sectores, 20 conferencias de prensa y 83 entrevistas a medios y páginas electrónicas.

Aunque ha realizado ese recorrido, recordó que desde 2006 a la fecha esta es la cuarta vez que viaja por diversas regiones del país.