INE sanciona a partidos por 16.4 mdp; avala convocatoria para independientes

Convocatoria candidatura independiente

El Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó este jueves la convocatoria para los ciudadanos que deseen contender por una candidatura independiente a la Presidencia de la República, cuyo tope de gastos de campaña es de 42.9 millones de pesos.

Además, la fecha límite para notificar al Instituto de la intención de recopilar firmas para buscar la candidatura presidencial por esa vía, vence el 4 de septiembre.

Ello, abre la puerta a los aspirantes a encabezar el Frente Amplio por México (FAM) que no hayan sido seleccionados para tal fin, para buscar contender por la vía independiente, dado que el 3 de septiembre se conocerá al vencedor de dicho proceso interno, no así a las “corcholatas”, cuya designación se conocerá el 6 de septiembre.

En sesión extraordinaria, el Consejo General determinó además que la solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

-Formato en el que manifieste su voluntad de ser Candidato o Candidata Independiente.

-Copia del acta de nacimiento.

-Copia del anverso y reverso de la CPV vigente.

-La Plataforma Electoral que contenga las principales propuestas que la o el Candidato Independiente sostendrá en la campaña electoral.

-Los datos de identificación de la cuenta bancaria aperturada para el manejo de los recursos de la candidatura independiente, en los términos de dicha Ley.

-Los informes de gastos y egresos de los actos tendentes a obtener el apoyo de la ciudadanía.

-La cedula de respaldo que contenga el nombre, firma y clave de elector o el número identificador al reverso de la credencial de elector derivado del reconocimiento óptico de caracteres (OCR) de la CPV con fotografía vigente de cada uno (a) de los (las) ciudadanos (as) que manifiestan el apoyo en el porcentaje requerido en los términos de la Ley.

Además, deberán manifestar por escrito, bajo protesta de decir verdad de no aceptar recursos de procedencia ilícita para campañas y actos para obtener el apoyo de la ciudadanía; no ser presidente del comité ejecutivo nacional, estatal, municipal, dirigente, militante, afiliado o su equivalente, de un partido político, conforme a lo establecido en la Ley, y no tener ningún otro impedimento de tipo legal para contender como Candidata o Candidato Independiente; escrito en el que manifieste su conformidad para que todos los ingresos y egresos de la cuenta bancaria aperturada sean fiscalizados, en cualquier momento, por el Instituto.