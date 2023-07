Sheinbaum: “Lo que no pueden es ponernos bozal”

Claudia Sheinbaum, aspirante a la candidatura presidencial de Morena, afirmó que en la gira que realiza rumbo a la encuesta de su partido lo que hace es “defender lo que representa la Cuarta Transformación” y no el proselitismo a favor de una persona, esto en respuesta a las restricciones establecidas por el INE a las ‘corcholatas’.

“Lo que es importante es que cuando hay una agresión muy grande contra el presidente o contra uno de nosotros, sea los medios de comunicación, sean las redes sociales, uno tiene que tener la posibilidad de hablar y decir ‘esto no es cierto, quien me está atacando tiene estas características. Lo que no pueden es ponernos bozal”, dijo al ser cuestionada por medios de comunicación en su visita a Cancún, Quintana Roo.

La exjefa de Gobierno rechazó que los señalamientos hechos por el presidente Andrés Manuel López Obrador a opositores, entre ellos a Xóchitl Gálvez, aspirante a la candidatura presidencial desde la alianza opositora, se pueda comparar a los ataques del expresidente Vicente Fox contra López Obrador cuando éste era jefe de Gobierno y buscaba la silla presidencial.

“Es muy distinto, o sea, el presidente Fox utilizó todo el poder del Estado en contra del presidente López Obrador, tan es así que hubo un fraude electoral, que quien hizo posible ese fraude electoral fue el entonces presidente del Instituto Federal Electoral llamado Carlos Ugalde que hoy está apoyando al Frente Amplio Opositor.

“Ahora el Estado no está operando en contra de nadie, si no habría órdenes judiciales, habría carpetas de investigación como lo hizo el presidente Fox; o habría una operación en el Instituto Nacional Electoral en contra de un candidato u otro. No, hay libertad, por primera vez hay libertad”, sostuvo.

Por la tarde Sheinbaum encabezó una asamblea informativa en la Unidad Deportiva “Toro Valenzuela”, en Cancún.

Cancún es el principal destino turístico de nuestro país, recibe más de 25 millones de visitantes al año, el Presidente @lopezobrador_ ha invertido en puentes, en el Tren Maya, en Tulum, en el Boulevard Colosio, en el Puente Vehicular Nichupté, en la pista del Aeropuerto… pic.twitter.com/jSq1DkcOmA — Dra. Claudia Sheinbaum (@Claudiashein) July 19, 2023

Monreal: reto para Morena es traducir la aprobación de AMLO en votos

Ricardo Monreal, también aspirante a la candidatura presidencial, visitó Los Cabos, Baja California Sur, donde aseveró que desea continuar con el “proceso transformador” que el presidente Andrés Manuel López Obrador inició en el 2018.

De acuerdo con su columna de este martes en Milenio, a partir de septiembre tres actores serán clave: Movimiento Ciudadano, las clases medias y las juventudes.

Además, consideró que el reto para Morena y el presidente es “traducir en votos la alta aprobación de éste y no fracturarse”.