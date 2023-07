Entrevistada previo a la convivencia con pescadores del Puerto de Veracruz, Gálvez resaltó que el ejecutivo Federal usó su poder para pedirle a Hacienda información de una empresa privada.

“Lo que el presidente (López Obrador) hizo ayer es un delito penal, violó el delito fiscal para hacerle creer a la gente que yo tengo dinero”, señaló la senadora.

Más tarde, en otra entrevista, la política hidalguense destacó que a pesar de los embates de este Gobierno, “yo no me doblo, ni me voy a doblar”.