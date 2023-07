MC pacta diálogo interno... mientras que Xóchitl gana simpatías entre oposición

Alfaro da un paso al lado

En medio del debate interno emecista, el gobernador Enrique Alfaro también acaparó los reflectores e informó que no buscará la candidatura presidencial por MC y se pronunció por construir una verdadera alternativa de oposición rumbo a 2024.

“He decidido que no buscaré la candidatura a la Presidencia de la Republica por Movimiento Ciudadano, concentraré todos mis esfuerzos en cerrar bien mi gobierno, en cuidar a mi estado, en defender a Jalisco… estaré atento, con la esperanza de que oposición reaccione”, expuso en redes sociales.

Además, criticó que el partido haya decidido ir por el “camino del asilamiento” y advertir que si la oposición no se unifica “no hay mucho por hacer en el 2024”.

Y en una entrevista que concedió al periodista Ciro Gómez Leyva en su noticiario “Por la Mañana”, reclamó la falta de diálogo.

“Creo que hay cosas que no se han hablado con sinceridad, no se ha hablado con respeto y con voluntad para encontrar una salida y yo prefiero ya mantenerme al margen de ese tema… yo no puedo ser parte de un proyecto en el que no creo y que no entiendo".

A manera de respuesta, Xóchitl Gálvez tuiteó: “Querido gobernador Enrique, veo en tu mensaje ese profundo amor por México que millones tenemos”.

Panistas y priistas también celebraron que Alfaro llamara a reunir a toda la oposición rumbo al proceso electoral de 2024.