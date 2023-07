Diario de las (no) campañas: "corcholatas" y oposición se despiden de Muñoz Ledo

Miguel Ángel Mancera Espinosa, senador y coordinador de la bancada del Partido de la Revolución Democrática (PRD), en el Senado, se registró este domingo como aspirante a dirigir el Frente Amplio por México (FAM) y aprovechó para hacer un homenaje a Muñoz Ledo.

Porfirio, recordó Mancera, aportó al debate y fue promotor de los gobiernos de coalición, figura que el FAM se propone impulsar rumbo al futuro.

“Estoy convencido, a lo largo de mi experiencia en la vida nacional, en la vida del servicio público, que se debe de sumar, no de dividir; que se debe de buscar la reconciliación y no que haya un enfrentamiento permanente, y trabajar no en la edificación de personalidades o de un referente de candidatura único, tenemos que trabajar en los pilares fundamentales de un movimiento”, dijo el senador .

Lamento profundamente la partida de @PMunozLedo. Amigo, colaborador, hombre demócrata y referente de la política nacional a quien le debemos el aporte para la primera #ConstituciónCDMX y el Gobierno de Coalición; mis condolencias a sus familiares y amigos. QEPD. #mm — Miguel Ángel Mancera (@ManceraMiguelMX) July 9, 2023

Beatriz Paredes aseveró que Muñoz Ledo es “verdadero demócrata, hombre de Estado y visionario”.

Para la priista, el político “luchó por sus ideales con pasión e inteligencia” y “mucho le debe el México moderno”.