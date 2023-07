Diario de las (no) campañas: Se deben transparentar gastos, pide Noroña a Morena

Este jueves también destacó el intercambio entre Marcelo Ebrard y Santiago Creel en redes sociales.

“Santiago, tú nunca has ganado elecciones. Volverás a perder”, dijo Ebrard, quien ya antes había criticado al aspirante opositor en el mismo tono. “Marcelo, lo único que hacen ustedes es arrollar al país y al pueblo. No hay medicinas, ni buenos servicios de salud y los niveles de violencia son los más altos de la historia. ¡Ubícate Marcelo! Prepárense para perder porque somos miles de mexicanos quienes los vamos a correr por ineptos. ¡Esta vez no te alcanzará la sombra de AMLO!”, contestó el panista.

Este jueves, Ebrard aseguró que en su trayectoria, nunca ha cambiado de equipo, y aclaró que no es ningún oportunista.

“Llevo 23 años en la misma causa y en el mismo equipo. Nunca he volteado bandera ni lo haré. No soy oportunista. No soy chaquetero”, aseguró en una reunión que tuvo con mujeres en Veracruz.

Ebrard insistió en que hace un falta un debate entre los seis que aspiran a la coordinación nacional de los Comités de Defensa de la Transformación.

“Yo creo que vamos bien, está interesante, claro, siempre me habría gustado un debate, hace falta, pero bueno, ahí vamos”, comentó en su visita a Veracruz.

El exsecretario de Relaciones Exteriores se refirió a los aspirantes del bloque opositor, Xóchitl Gálvez y Santiago Creel, quienes dijo, están destinados a perder.

“Y respecto a cómo se está organizando el bando contrario, pues están destinados al fracaso. Representan al pasado y yo me acuerdo, por ejemplo, a Santiago Creel lo derrotamos Andrés Manuel y yo en la Ciudad de México en el año 2000, entonces, lo volveríamos a derrotar. En el caso de Xóchitl pues representa… hay otros candidatos, también, ya vi que se van a apuntar, pero de los que llevan hasta ahorita, pues representan el pasado del país, algo que fracasó, no tuvo resultados. Gobernaron muchos, muchos años”, aseguró.

Monreal apoya a Marcelo

El exlider de los senadores de Morena, Ricardo Monreal dio la razón a su contrincante Marcelo Ebrard en “sus dudas y suspicacias” sobre la encuesta con la que se decidirá la candidatura de Morena.

Avizoró que esa será “una de las polémicas que tendremos en los próximos días”, pero insistió en que aún cuando en las encuesta detectara sesgos en la metodología “o se presentara alguna duda, suspicacia, o manejo indebido, yo no voy a denunciar, no voy a presentar queja”.

En rueda de prensa en Tehuacán, Puebla, el morenista reconoció que el hecho de entrevistar a simpatizantes morenistas o a ciudadanos en general y la forma en que se diseñe la muestra, marcará la diferencia en los resultados en el proceso interno.

Por eso expresó que su postura es “que se haga universal; haya quien te dice que sólo en los distritos morenistas, o en las secciones donde Morena tiene fuerza, ¡no!, hay que hacerla universal para saber cómo estamos con la sociedad, en dónde estamos colocados…. no en secciones exclusivamente de nuestra preferencia”.

Monreal recordó que él es “víctima de las encuestas amañadas, (pues) en el 2017, aunque ahora estoy tranquilo porque Claudia Sheinbaum fue la que resultó gobernadora y lo ha hecho muy bien”.

¿Cuáles son los retos que el Frente Amplio por México encara ahora que presentó su método para elegir candidata o candidato presidencial?

Ganará el que sea candidato, dice Adán

Adán Augusto López aseguró que, sin importar la persona que Morena elija para competir por la Presidencia en 2024, su partido le ganará a la oposición.

“Quien sea el candidato de Morena, le va a ganar a la Alianza”, sostuvo el exsecretario de Gobernación en una entrevista con medios locales.

Previo a su mitin en el municipio Martínez de la Torre, del estado de Veracruz, a Adán Augusto se le preguntó si podría competir contra la senadora del PAN, Xóchitl Gálvez, quien busca la candidatura presidencial del Frente Amplio por México, y respondió que él o cualquiera de las otras “corcholatas” ganará la elección “porque el pueblo no los quiere” (a los de la oposición), sostuvo.

En sus asambleas informativas, Adán Augusto se dedicó a halagar al presidente Andrés Manuel López Obrador.

“Encabeza el más bello de los ejercicios de política, que es justo la revolución de las conciencias”, indicó.

Aunque le preguntaron qué estrategias implementaría para combatir la pobreza en México de llegar a ser presidente, rehúso dar propuestas hasta que inicie oficialmente el proceso interno de Morena para seleccionar a su candidato presidencial.