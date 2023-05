Guadiana: “La futura presidenta de México aquí la tenemos, ¡Claudia Sheinbaum!”

“¡Viva Claudia! ¡Presidenta, presidenta!”, dijo Guadiana mientras levantaba la mano de Sheinbaum, en un evento de campaña en Madero, a donde la mandataria capitalina viajó para acompañarlo la mañana de este domingo.

"Ya me están regañando del INE, pero yo no soy monedita de oro", agregó Guadiana.

Antes del discurso de Guadiana, la mandataria capitalina intentó desmarcarse de los gritos de “¡presidenta, presidenta!” con los que fue recibida por los asistentes al mitin.

“Vengo como militante de Morena, como fundadora y solo hay un camino en la transformación de nuestro país y particularmente aquí en el estado de Coahuila. (…) Ayer llovió, no había llovido, y hoy está el sol radiante porque va a llegar la primavera a Coahuila.

“Como formalmente no podemos hablar de si apoyamos a una persona o a otra, voy a hacer algo muy simbólico que no tiene palabras, me voy a poner el sombrero para que ustedes sepan dónde está nuestro corazón. ¡Qué viva Coahuila!”, afirmó la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, considerada una de las ‘corcholatas’ presidenciales de Morena hacia las elecciones de 2024.

El próximo 4 de junio se definirá en Coahuila –actualmente gobernada por el PRI- quién será la nueva persona que gobierne la entidad entre los cuatro candidatos que compiten: Armando Guadiana, de Morena; Manolo Jiménez Salinas, del PAN, PRI, PRD y Nueva Alianza; Ricardo Mejía Berdeja, Partido del Trabajo o Lenin Pérez Rivera, de UDC y Partido Verde Ecologista.