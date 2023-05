Sheinbaum y Ebrard descartan apoyo de gobernadores para giras en los estados

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el canciller Marcelo Ebrard se pronunciaron sobre el señalamiento del presidente López Obrador a los gobernadores a no usar recursos públicos en actos de apoyo a los aspirantes de Morena de cara a las elecciones 2024 , concretamente, a las llamadas “Corcholatas”.

"No veo problema que alguien asista a un evento, el problema sería si llegara a usar recursos públicos, que todos estamos de acuerdo en que no se deben utilizar y, además, no se está utilizando y al mismo tiempo guardar la unidad del movimiento", dijo la jefa de Gobierno. En tanto que el canciller precisó que él no pide apoyos: “Los eventos que nosotros hacemos, son con la gente que simpatiza con nosotros, no estoy pidiéndole a los gobernadores más que respeto a eso”.