Zaldívar vota por invalidar "Plan B": proceso legislativo tiene efecto corruptor

En el caso de las ministras Loretta Ortíz y Yasmín Esquivel, justificó el hecho de que llevan menos tiempo en la Corte “y no tienen esa obligación moral de traicionar algún precedente”.

Esto, abundó, es respetable y hay que entender lo que pasó hoy en la Corte, pues quedó claro que “la minoría tiene derechos".

"No me puedes aplastar. Hoy la minoría en la Corte fueron Loretta y Yasmín, eso hay que respetarlo. No hay que decir: ¡ministras vendidas! Porque sus razones pueden no ser convincentes, pero en otro contexto, en otro momento, ellas podrían estar en la mayoría”, añadió..

Desde la óptica del Aparicio, cuyas líneas de investigación son los sistemas electorales y competencia política, economía política de la migración y métodos cuantitativos, la votación en la Corte debe verse como una lección democrática.

Detalló que esto debe a que una mayoría de ministros dejó claro que no se evaluaba si la reforma era o no mala, sino que calificaron el proceso legislativo, y como hubo violaciones graves –acusó– aceptaron que se dejó indefensa a la minoría.

"La minoría de hoy es el PRI, el PAN, el PRD, pero la minoría de mañana pueden ser otros que se verán afectados en una ley aprobada al vapor. Entonces yo sí celebro que el Pleno de la Corte defendió la Constitución y los derechos de las minorías”, acotó.

“Qué tan flagrantes eran las violaciones al debido proceso que hasta ministros que en algún otro momento han sido complacientes con el gobierno, esta vez, no”, remarcó el profesor-investigador de la División de Estudios Políticos del CIDE.

Recordó que el presidente Andrés Manuel López Obrador propuso a cuatro de los actuales 11 ministros: Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz, Juan Luis González Alcántara Carranza y Margarita Ríos Farjat.

“Bueno de esos cuatro, dos (estos últimos) votaron en contra, pero los otros dos votos fueron a favor. Es decir, ministros propuestos por el presidente le están diciendo: 'No señor, esto no se vale', esto nos habla de que la independencia de la Corte, parece estar a salvo”.

Sobre el futuro que le espera a la segunda parte del "Plan B", es decir, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos, la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, Aparicio estimó que deberá ser la misma “suerte” que la de la primera parte.

“Yo creo que debería correr la misma parte, pero vamos a ver, porque la segunda parte son leyes, reformas más amplias, más artículos, son de mayor trascendencia, pero tienen los mismos vicios. El mayoriteo de San Lazaro es lo que están reprochando (los ministros)".

“Para la otra parte del 'Plan B', el Senado cuido más el tema, le dieron un mejor trámite y se fue hasta febrero, pero los vicios de la Cámara de Diputados, ahí se quedaron”, añadió.