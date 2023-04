PRD denuncia a AMLO por llamado a votar en la mañanera en pro de la 4T

En tal sentido, el perredista demanda al INE la adopción de medidas cautelares para lograr el cese de los actos o hechos como los que repetidamente realiza el presidente López Obrador, a fin de evitar daños irreparables o que se ponga en riesgo la equidad de la contienda.

“Por lo que se solicita que se ordene al Presidente de la República se elimina la parte de la mañanera en la que llama a la ciudadanía votar y apoyar no solo por un candidato de nuestro movimiento, candidata o candidato, sino también, que es muy importante, por los legisladores candidatos a diputadas y senadores”, dado que se trata de manifestaciones ilícitas que vulnerar el principio de neutralidad que a está obligado.

“El día de ayer el Presidente @lopezobrador_ en su mañanera volvió a inmiscuirse en temas partidistas y de procesos electorales; externó su deseo y promovió en su conferencia de prensa, que esperaba que su partido político Morena y sus aliados, tuvieran en el próximo proceso Denostar a los partidos de oposición; utiliza su investidura de funcionario público para tratar de influir en los electores y viola los principios constitucionales de equidad, imparcialidad y neutralidad”, tuiteó el perredista.

“¿Hasta cuándo va a entender el Presidente que no debe intervenir en los Procesos electorales? Desde el @PRDMexico hemos decidido no dejarle pasar ninguna violación a la Ley por más mínima y recurrente sea. Las autoridades electorales deben dejar claro que no puede haber intervención de funcionarios públicos en temas electorales”, añadió el también politólogo.