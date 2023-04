Mario Delgado pidió apoyo a consejera para legitimar su dirigencia

“También para comentarte sobre el proceso de Morena, creo que es una oportunidad del instituto para abonar a la credibilidad. No sé cómo se vayan a organizar, pero si hay alguna comisión o algo que vaya a tratar el tema sí es importante que estén ustedes los nuevos (consejeros) porque eso le va a dar credibilidad al tema, eso va a servir para darle credibilidad al proceso”, le dice el líder partidista a la consejera.

Incluso le hizo ver las expectativas que el partido tiene de ella. “Tú te estás convirtiendo en un referente de confianza para la gente del movimiento, ojalá pudieras participar, eso sería bueno para los compañeros. Es una sugerencia respetuosísima. Hay significados en esto y a ti te están adoptando”, le dijo.

En la conversación de 30 minutos de duración, Mario Delgado también le mencionó a la consejera el gusto que le da que haya llegado al INE.

“Nos da gusto que estés ahí, con la trayectoria que tienes, creo que podrás aportar mucho al instituto y creo que estás muy consciente de las expectativas que tenemos contigo, con ustedes los cuatro nuevos (consejeros), de cambiar un poco la dinámica del INE. Me da muchísimo gusto que hayas llegado ahí, estamos muy contentos, me dijo Jesús (Ramírez, vocero presidencial) que te conoce desde hace muchos años, y eso, uff, me dio una tranquilidad que no sabes”, dije Delgado.