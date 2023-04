“No podemos tocar los avances en los derechos”, dice la magistrada Soto

“La lucha no es si el Tribunal Electoral se toca o no se toca. Lo que no podemos tocar son los avances en el ejercicio de los derechos ya reconocidos por el Tribunal y, también reconocidos en ley, por las diputadas y los diputados” en materia de acciones afirmativas, afirmó la magistrada Mónica Soto.

En sesión pública, aclaró que el Tribunal Electoral no hace política. “El Tribunal Electoral imparte justicia y yo siempre lo he dicho: frente a los derechos humanos, ante la duda, maximiza”, indicó.