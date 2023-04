Elecciones2023: Candidatos en Coahuila prometen mejorar salud, agua y seguridad

Mejía acusó al PRI, partido que hace años gobierna Coahuila, de mantener sin luz y agua algunos ejidos de Torreón y calificó de “show hollywoodesco” el arranque de campaña del candidato priista.

“Lo que no han hecho en el campo, que no hay apoyo, que no hay pavimentación, no hay alumbrado, así están todos los ejidos de la Comarca Lagunera y de varias partes del estado”, afirmó en un video en sus redes sociales.

El viernes pasado se reunió con docentes de Saltillo y candidatos a diputados locales, a quienes les prometió mejorar las condiciones del magisterio coahuilense.

El PRIAN tiene a oscuras las colonias y ejidos de #Coahuila pero gastando espectáculos de luz con un gran derroche para la ratita del desierto @manolojim. Ya se van los corruptos del #Moreirato. #ElTigreYaDespertó #PT pic.twitter.com/IJ87gxLHyX — Ricardo MejíaBerdeja (@RicardoMeb) April 6, 2023

También ha sostenido que mejorará la seguridad en el estado porque, afirmó, durante el gobierno del priista Miguel Riquelme, a quien busca suceder en el cargo, “el consumo de cristal pasó de 6% en 2017 a 50%”.

Además propuso una nueva policía de "proximidad social", que trabaje con métodos de investigación científica, con protocolos de derechos humanos y de no violencia de género.

Lenin Pérez va por salud mental

El candidato de la Alianza Rescatemos Coahuila, que conforman el Partido Verde y Unidad Democrática de Coahuila, ha realizado actos proselitistas en los municipios de Acuña, Sabinas, Saltillo, Jiménez, Villa Unión, Piedras Negras, Hidalgo, Zaragoza y Morelos.