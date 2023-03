Marko Cortés revira a AMLO: labores de espionaje son un delito, no inteligencia

Resulta que el espionaje político es correcto pero solo en el gobierno de @lopezobrador_. No presidente, espiar a quien piensa distinto al gobierno es un delito que hoy se quiere justificar diciendo que es inteligencia, pero las cosas como son, lo que ustedes hacen es espionaje. — Marko Cortés (@MarkoCortes) March 11, 2023

Ello, luego de que las organizaciones R3D, SocialTic y Artículo 19, denunciaron el espionaje que realiza el Ejército mexicano a través del software Pegasus en contra del activista Raymundo Ramos. Por ello, solicitaron a la Fiscalía General de la República (FGR) investigue a la Sedena.

Y es que las referidas organizaciones dieron a conocer el pasado 7 de marzo la investigación titulada “Ejército Espía”, en el que señalan que, con el conocimiento del secretario de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, “una estructura militar secreta espió con Pegasus al defensor Raymundo Ramos para interferir en una investigación sobre abusos del Ejército en Nuevo Laredo”.

“Que quede claro: nosotros no espiamos a nadie, no es el tiempo de los gobiernos neoliberales. Nosotros hicimos aquí el compromiso de que no íbamos a espiar a ningún opositor”, justificó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

“Resulta que el espionaje político es correcto, pero solo en el gobierno de @lopezobrador_ No presidente, espiar a quien piensa distinto al gobierno es un delito que hoy se quiere justificar diciendo que es inteligencia, pero las cosas como son, lo que ustedes hacen es espionaje”, le respondió el panista en redes sociales.