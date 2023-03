El INE aprueba emisión de credenciales para personas no binarias

Democracia inclusiva, no está a debate

Su par, José Roberto Ruiz Saldaña, dejó en claro que no está a debate la democracia inclusiva.

"Revindicar la democracia inclusiva, en toda la serie de consideraciones que conlleva dicha reivindicación, no he advertido ningún argumento jurídico del daño que se le está haciendo a la certeza, a un documento, que, reitero, tiene la función precisamente de identidad, no solo de instrumento para habilitar, poder votar en las elecciones o incluso ser votado o votado en nuestro país”, dijo.

La consejera Claudia Zavala Pérez apoyó realizar un estudio sobre la inclusión de las personas trans en este punto: "Hasta donde ahora tengo conocimiento, ellas y ellos sí se identifican con uno de los géneros, entonces, la categoría de “X” que vamos a poner es claro que no se adhiere a ninguno de los que ya tenemos en la credencial”.