Muerte de más de 10,000 perros en Tecámac genera investigación y pone senadora morenista bajo la lupa

En conferencia, la morenista enfatizó que estas acciones fueron apegadas a la ley y en su intención de defenderse, agregó que esta decisión también se debió a que estos perros habían violentado a las personas.

“Ellos (los ciudadanos de Tecámac) me tenían la confianza y me decían: ‘vengan por este perro’. Sus mismos perros que le arrancaban la cara a niños; tengo evidencias y fotos que no quise traer para guardar la privacidad de ellos”, señaló la senadora.

🔴 Conferencia de prensa de la senadora Mariela Gutiérrez Escalante, de @MorenaSenadores. https://t.co/qKsAptcUDL — Senado de México (@senadomexicano) April 15, 2026

El caso ha generado que organizaciones de animales en el Estado de México pidan separarla de su cargo como senadora. La activista Zyanya Polastri hizo la petición a la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo.

“Quien debería estar dando explicaciones y enfrentando la justicia hoy está en el poder, porque mientras todo esto ocurría también era funcionaria; es decir, se utilizaron recursos públicos para matar animales”, comentó la activista.

La Senadora Mariela Gutiérrez Escalante mató a más de 10,000 animales.



¿Y la justicia?

Cada día salen cosas más graves… y el gobierno no responde.



Necesito respuestas YA.@delfinagomeza @FiscaliaCDMX @ErnestinaGodoy_ @Claudiashein pic.twitter.com/wOPffDOReO — Zyanya Polastri (@PolastriZ) April 14, 2026

Zyanya Polastri exigió una investigación “real” y que haya responsables y consecuencias para ellos, pues dijo “ya basta de matar animales”. Además, entregó a la Oficialía de Partes del Senado la petición para retirar de su cargo a la senadora.

“Alguien que puede ordenar y justificar la muerte de miles de animales no debería estar decidiendo el rumbo del país, debería, por el contrario, estar rindiendo cuentas ante la sociedad y las autoridades correspondientes. Por eso le pido, que separe a la senadora de la secretaría de la Mesa Directiva”, pidió la activista en un documento que entregó al recinto legislativo.

Fiscalía investiga

Ante ese escándalo, la Fiscalía General del Estado de México informó que inició una investigación de oficio por la posible comisión de delitos relacionados con el maltrato animal previstos y sancionados en los artículos 235 Bis y 235 Ter del Código Penal del Estado de México.

En estos artículos se menciona que comete el delito de maltrato animal el que cause lesiones dolosas a cualquier animal que no constituya plaga, con el propósito o no, de causarle la muerte y se le impondrá pena de seis meses a cuatro años de prisión y de ciento cincuenta a trescientos días multa.

Y se incrementará hasta en una mitad cuando el maltrato animal sea cometido por servidores públicos que tengan por encargo el manejo de animales, por lo que la pena puede ser hasta de nueve años de prisión.

Con relación al material difundido en redes sociales y medios de comunicación en donde se realizan manifestaciones sobre presuntos actos de maltrato animal en agravio de caninos ocurrios en el municipio de #Tecámac, #EdoMéx, la #FiscalíaEdoMéx dio inicio a una investigación de… pic.twitter.com/uqFnRK4ndr — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) April 16, 2026

Sheinbaum la defiende

La presidenta Claudia Sheinbaum salió en defensa de su compañera de partido y afirmó que Gutiérrez Escalante no violó la ley, ya que los sacrificios que ordenó están justificados; sin embargo, consideró que se debe de modificar la norma.

“Es mejor siempre buscar la protección animal y buscar las mejores prácticas para ello. No violó la ley porque estaba en una norma, en todo caso, hay que cambiar la norma y hay que generar las condiciones para que puedan tener una vida saludable los seres sintientes”, comentó la mandataria en su conferencia mañanera.

¿Quién es Mariela Gutiérrez?

Mariela Gutiérrez Escalante comenzó su carrera política en el PRD. En tres ocasiones (2003, 2009 y 2012) buscó presidir el municipio de Tecámac, pero en todas perdió. Entre 2000 y 2001 fue directora de Desarrollo Social del Gobierno Municipal de Tecámac.

Fue hasta 2018 que ganó la presidencia municipal de Tecámac por Morena, y en 2021 fue reelecta para otro periodo de tres años. Además fue parte de la campaña de Delfina Gómez, cuando esta última buscaba ser gobernadora del Estado de México.

Además, ella es fundadora de diversas empresas, como Vitalizadora Ozumbilla S.A. de C.V., Autotransportes GEM S.A. de C.V. y Colegio Ateneo Mexicano S.A. de C.V, la cual es una escuela preescolar, primaria y secundaria ubicada en Tecámac.

Además es empresaria de transporte federal de carga y de 25 salas de cine en varios municipios del Estado de México.