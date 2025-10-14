Senado aprueba reforma aduanera; se aplicará hasta 2026

Los legisladores modificaron un transitorio para establecer que esta reforma entrará en vigor el 1 de enero de 2026, con el fin de que se aplique a la par del Paquete Económico del próximo año.

Esta modificación, presentada por el senador Homero Davis Castro, la anunció por la mañana el presidente de la Comisión de Hacienda del Senado, Miguel Ángel Yunes Márquez.

El expanista anunció que este transitorio es por instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum para evitar inquietudes del gremio de los aduaneros.

"¿Por qué esta modificación? Porque el proceso de adecuación administrativa y normativa requiere tiempo para su correcta instrumentación. Estamos hablando de una reforma que impactará a las 50 aduanas del país y miles de servidores públicos", explico el morenista Davis Castro.

Durante la discusión, la oposición criticó la reforma al exponer que durante los gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum se incrementaron problemas en las aduanas, así como el huachicol fiscal.

"Encuentro cuatro razones por las cuales esta reforma es perjudicial para México. Primero, mientras más complejo y costoso sea exportar legalmente, lo que están haciendo es empujar a los exportadores a que encuentren funcionarios corruptos de su gobierno para introducir las mercancías. Le abren una puerta a un nuevo desfalco al erario", dijo el panista Marko Cortés.

La priista Carolina Viggiano comentó que esta reforma se ha vendido como "modernización", por lo que sostuvo que no es así. Recordó que la Fiscalía General de la República identificó una red de contrabando de combustible que permitió la entrada ilegal de millones de litros.

"¿Dónde se orquestó este gran robo? Se orquestó en el gobierno, desde las cúpulas, no desde los 14 que detuvieron. Los otros andan como si nada. El problema está del lado del gobierno y no de los agentes aduanales", enfatizó.

🔴 Sesión vespertina de la Cámara de Senadores, del 14 de octubre de 2025. https://t.co/GYr5gjcugp — Senado de México (@senadomexicano) October 15, 2025

¿De qué trata la reforma?

Está reforma -presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum- establece que es para “fortalecer y modernizar la legislación aduanera mexicana de forma que todos los actores que participan en el comercio exterior puedan llevar a cabo sus actividades de la manera más eficiente posible, mejorando la competitividad del país y combatiendo la evasión y elusión fiscal, cerrando las puertas a la subvaluación y al contrabando”.

La propuesta también modifica los requisitos que los agentes y las agencias aduanales deben cumplir, como que los agentes deben tener una patente con vigencia de 20 años que acredite que están calificados para realizar sus tareas y cada tres años tendrán que realizar una certificación para mantener sus patentes.

También se establece como nuevo requisito para ser agente aduanal: no ser servidor público ni estar inhabilitado y que no tenga vínculos de parentesco po rconsanguinidad con el administrador o sus equivalentes en la aduana de adscripción.

Además, cada año debe presentar su evolución patrimonial y no ser socio o accionista con personas para las cuales gestione operaciones de comercio exterior, lo cual será motivo de inhabilitación.

La reforma crea un Consejo Aduanero que será integrado por la Secretaria de Hacienda, la Agencia Nacional de Aduanas de México, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, el cual será un órgano deliberativo encargado de conocer y determinar los otrogamientos de patentes y autorizaciones a agencias aduanales, así como prórrogas y suspensiones.

El pasado lunes 13 de octubre, en una reunión en las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público y de Estudios Legislativos primera, el director General de Investigación Aduanera de la Agencia Nacional de Aduanas de México, Tonatiuh Márquez, pidió a los legisladores aprobar esta reforma para tener herramientas para detener el huachicol fiscal.