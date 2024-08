Ricardo Anaya: jamás tuve orden de aprehensión; llego como cualquier ciudadano

Antes de comenzar la sesión constitutiva del Senado, el excandidato presidencial aseguró no temer por alguna persecución política en su contra y recordó que la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) señaló que no contaba con orden de aprehensión por lo que le otorgaron su candidatura como senador.

“No temo ninguna persecución. Como ustedes lo saben, ya van dos sentencias de la Sala Superior. La última fue todavía ayer en la noche. La Sala Superior ha resuelto con absoluta claridad que, contrario a lo que se ha especulado, jamás tuve una orden de aprehensión”, declaró.

Al hablar sobre los votos que necesita Morena para tener la mayoría calificada en el Senado y así aprobar las reformas constitucionales, Ricardo Anaya aseguró que ningun panista “se doblará ni se venderá” ante el partido oficialista y sus aliados.

“Yo creo que la opinión pública puede estar cierta de que nadie en el PAN se va a doblar ni se va a vender, que vamos a estar firmes, que vamos a ser una oposición responsable”, aseveró.

Sin embargo, aclaró que el PAN no se negará a todas las propuestas de reforma, pues, dijo, el un error de la oposición fue decir “no” a todo. Adelantó que apoyarán a “lo que sea bueno para el país” y se opondrán a aquello que “afecta a los mexicanos”.

“Yo creo que un error que cometió la oposición fue decir que no a todo. Los ciudadanos no quieren eso. Lo que sí quieren es una oposición firme, valiente, que no se doble ante los atropellos, ante las cosas que son malas para el país, pero también una oposición que sepa decir que sí a lo que es bueno para el país”, mencionó.

También habló sobre la reforma al Poder Judicial que impulsa Morena: dijo que no la respalda como está planteada, ya que está diseñada para que el gobierno tenga el control absoluto de ese Poder.

“Claro que necesitamos una profunda reforma al sistema de justicia, pero eso no significa que la medicina que está proponiendo Morena vaya a curar esta enfermedad. Por el contrario, creo que la reforma en los términos en los que la están proponiendo va a agravar el problema”, agregó.

En 2021, el excandidato presidencial se fue de México y acusó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador de pretender meterlo a la cárcel, debido a que era investigado de haber recibido 6.8 millones de pesos como pago para aprobar, en 2013, la reforma energética de Enrique Peña Nieto. Desde entonces, mediante sus redes sociales, se dedicó a publicar videos en contra del mandatario y de Morena.