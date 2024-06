El 26 de junio inician foros sobre reforma al Poder Judicial

Explicó que mañana en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobará el exhorto para realizar estos encuentros y después la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados lanzará la convocatoria.

Estos ocho foros inician el 26 de junio y finalizarán en agosto.

Esto se da después de que en tres encuestas realizadas por Morena y dos empresas revelaran que entre el 68 al 75 por ciento de los encuestados consideraron que los magistrados y jueces del Poder Judicial deben ser elegidos por “el pueblo de México”.

Tras reunirse con la virtual presidenta electa, Claudia Sheinbaum, Marcelo Ebrard comentó que pese a que habrán foros la analizar la iniciativa que reforma el Poder Judicial, esta no podrá tener modificaciones “sustanciales”.

“Como es un mandato ya muy establecido lo que hiciste en la elección; entonces, no podrías modificar sustancialmente el contenido de lo que llevaste a la elección, porque entonces para qué la llevaste. Todo se puede perfeccionar”, dijo Marcelo Ebrard.

En tanto, Ricardo Monreal, quien será el coordinador de los diputados de Morena, comentó que en estos foros podrían modificar la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador.

“La idea es actuar con mucha cautela y prudencia. Los foros te implican deliberación y debate, no puedes evitarlo (…) Es una reforma inédita y de fondo no tiene por qué pensarse que se quitara autonomía al Poder Judicial, al contrario”, dijo el morenista.

Ampliar los foros

Por unanimidad de 13 votos, la Primera Comisión de la Comisión Permanente del Congreso avaló el proyecto de dictamen por el que se exhorta a la Cámara de Diputados a ampliar los foros de discusión sobre la reforma judicial e incluir el análisis de al menos cuatro propuestas planteadas por la virtual presidenta Claudia Sheinbaum.

La decisión se dio con respaldo de legisladores del Revolucionario Institucional (PRI) y de la Revolución Democrática (PRD), pero en ausencia de Acción Nacional (PAN), y contempla el calendario de foros que las bancadas de Morena ya tienen listo, por lo que la votación del dictamen, en la sesión de la Comisión Permanente, el miércoles , será sólo de trámite.

En la aprobación del proyecto de dictamen, la senadora Beatriz Paredes (PRI) pidió un compromiso de que los foros no serán “fársicos” ni para legitimar decisiones ya tomadas, y fue secundada por la diputada Sue Ellen Bernal, también priista.

El senador Rogelio Israel Zamora, de Morena, advirtió que aunque se escucharán las voces en los foros “el 2 de junio entendimos que se dio un mandato en donde estaba contemplada esta reforma … un mandato que nos dio el pueblo y que no podemos violentar, estar abiertos a escuchar tampoco implica a priori que vamos a tomar en cuenta todas las opiniones“.

Pero esta expresión llevó a la senadora Paredes a sostener que tener la mayoría no es argumento.

“Le tengo un enorme respeto a su juventud porque seguramente por su juventud no conoce que los 30 años que forme parte de la mayoría nunca usé como argumento la mayoría, es el peor de los argumentos . El argumento verdadero es la razón. Cuando las mayorías no tienen razón suceden aberraciones históricas. Espero que no estemos ante esos hechos”, planteó.

En la sesión, el presidente de la Primera Comisión de la Permanente, Navor Rojas, dijo que se divulgarán las memorias de los foros que, aseguró, ya trataron el tema de la reforma judicial y enumeró la veintena de reuniones realizadas en marzo y abril, en las cuales esa propuesta no fue el tema central, pues se discutieron las 20 reformas propuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la sesión se aprobó pedir al Canal del Congreso máxima difusión de los foros que se realicen.