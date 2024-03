El Senado turna peticiones para desaparecer poderes en Guerrero y Guanajuato

El senador Félix Salgado, de Morena y padre de la gobernadora guerrerense, Evelyn Salgado, defendió la gobernabilidad en esa entidad y amagó a la oposición con desaparecer poderes en entidades que gobiernen.

“Si nos metemos en este embrollo no vamos a salir. Se los adelanto, ahora somos mayoría simple, no procede lo de Guerrero. ¿Y qué tal que procede lo de Guanajuato? No es amenaza, pero sí procede, ¿verdad? No sería lo correcto que nos metiéramos en ese embrollo”, dijo el legislador.

Incluso propuso a uno de los proponentes para desaparecer poderes en Guerrero, al senador Alfredo Botello, del PAN, retirar la petición para hacer lo mismo en el caso de Guanajuato.

“Así como vamos pues vamos a desparecer poderes en las 32 entidades”, alertó el senador Manuel Añorve, del Revolucionario Institucional (PRI), al pedir que mejor en Guerrero se instale una mesa para dar seguridad a los guerrerenses.

Pero incluso entre la oposición hubo voces en contra de persistir en la estrategia de pedir desaparición de poderes en los estados.

El panista Damián Zepeda pidió no entrar a esas “calenturas políticas que nos lleven a un caos y que es más probable que pase en la oposición. Podríamos vernos en una cascada de solicitudes (…) podemos abrir un terreno de incertidumbre política para una o varias entidades. Eso ya pasó, se presentó para el caso de Veracruz y luego se presentó para Tamaulipas”.

Advirtió además que la desaparición de poderes implica que no sólo se quite a un gobernador, sino al Congreso local y al Poder Judicial local y todo en un “proceso irresponsable”, pues se decidió que bastará mayoría simple.

También el coordinador de la bancada del partido de la Revolución Democrática (PRD), Miguel Ángel Mancera, manifestó que no ve que haya condiciones que indiquen que sí procede la desaparición de poderes, ni en Guerrero, ni en Guanajuato.

Sin embargo, senadoras de Morena como Antares Vázquez y Malú Micher advirtieron que sí hay ingobernabilidad en Guanajuato, lo que se demuestra con crecimiento de la criminalidad, dominio de grupos delincuenciales y desatención por ejemplo, a la problemática de desabasto de agua.

El mismo panorama es planteado en Guerrero, según la petición del PAN. Los dos casos serán analizados por la Comisión de Gobernación del Senado.