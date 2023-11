Recortes, reasignaciones... así buscan diputados recursos para Acapulco

Marcelistas difieren

En tanto, en rueda de prensa, el bloque de diputados de “El camino de México”, seguidores de Marcelo Ebrard, presentó una nueva contrapropuesta para el Presupuesto 2024 y en materia de atención a la emergencia en Guerrero el diputado Carol Antonio Altamirano estimó que esta podría requerir 300,000 millones de pesos.

Admitió que no hay recursos suficientes, de diferentes bolsas se obtendrían 43,000 millones de pesos, pero no todos pueden dedicarse a Guerrero sino que debe permanecer una parte para eventuales desastres naturales.

En el ramo 23 está el Programa de Atención a Desastres Naturales, que sustituye al Fideicomiso Fonden. Al iniciar el año tenía 17,000 millones de pesos, y hoy en día cuenta con poco más de 11,000 millones de pesos, pro no alcanzan.

Los daños en Guerrero aún son incalculables. (Foto: Rodrigo Oropeza/AFP)

Podrían agregarse 11,000 millones de pesos por el Seguro de catástrofes, que es de 5,000 millones de pesos, del Fondo Catastrófico 9,000 millones, más lo que se presupuestará para 2024 en el Fonden, poco más de 18,000 millones de pesos “que sumado da 43 mil millones de pesos, lo cual es insuficiente”, reconoció.

La propuesta marcelista consiste en incluir un artículo transitorio para establecer que “un porcentaje de los recursos generados por ingresos petroleros excedentes, así como de las economías del ejercicio, deberá ser destinado a un fondo específico para la reconstrucción del Estado de Guerrero”, pero cuyo monto no calculó.

Coinciden opositores y marcelistas

Horas antes, en rueda de prensa en la Cámara de Diputados, Xóchitl Gálvez, responsable del Frente Amplio por México (FAM), además de presentar su Iniciativa de Ley de Emergencia para la Recuperación económica frente a eventos no esperados, para atender la emergencia en Guerrero, planteó que los recursos necesarios, 50,000, es viable obtenerlos de reasignaciones.

“Hay demasiados fondos, muchos guardaditos, entre ellos 170,000 millones en Secretaría de Energía que no están claros hacia dónde los quieren mandar. Pero yo no creo que hoy haya otra prioridad que no sea Acapulco, entonces cualquier proyecto importante del gobierno, hoy no es relevante”, explicó la senadora panista.

A su juicio “hay dineros disponibles que yo creo que se pueden ir para juntar esos 50,000 millones. Ahora, si no lo quiere hacer, simplemente que actualice el precio del petróleo”, propuesta que también han impulsado los marcelistas .

Esto porque en la presupuestación el Gobierno Federal estimó que por cada barril de petróleo obtendrá ingresos por 57 dólares, pero en realidad hoy vende cada uno en 82 dólares.

“Es impensable” mantener ese precio irreal y “si tan solo tomara 10 dólares y se fuera a 67, estaríamos hablando de 134 mil millones de pesos disponibles, una parte se iría a los estados y municipios por la vía de distribución fiscal, pero por lo menos 50 mil millones podrían irse a Guerrero, o sea dinero hay, lo que hace falta es la voluntad de los diputados de Morena”, dijo.

En cambio vio “perverso” que quiera echar mano de los recursos de los fideicomisos, pues están bajo litigio y son recursos de los trabajadores.