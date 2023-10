Gobierno alista “reparación integral” por incendio en estación de Juárez

“Que por ejemplo en el caso de Estados Unidos se puedan establecer estas oficinas de registro y trámite desde los países que quieran registrarse y que, si lo pueden hacer todo el trámite, en todo caso se pueda viajar desde ese país de origen hasta Estados Unidos”, expuso.

“No es un asunto de me toca o no me toca. La migración es un asunto de Estado, es un asunto que se coordina desde el presidente de la República”.

Luz al final del túnel

En el marco de la comparecencia con motivo de la glosa del Informe de Gobierno, la oposición en pleno reclamó ausencia de gobernabilidad en el país, por los territorios bajo control del crimen organizado, se le requirió seguridad en las elecciones de 2024 y se le reclamó que la mejoría en este rubro está sólo en la imaginación del presidente y su gabinete.

Jorge Álvarez Máynez, coordinador de Movimiento Ciudadano, recordó que su partido perdió en 2021 “a tres candidatos en el proceso electoral de 2021. Ha sido el proceso más violento de la historia de México. En ese proceso se asesinaron a 91 personas y a 36 candidatas y candidatos”.

Por eso demandó una mesa de seguimiento, pero Alcalde Luján garantizó “de cara al proceso electoral de 2024, esta administración dará todas las seguridades y garantías para que éste se desarrolle de forma libre, pacífica y ordenada”.

Sin embargo también vio condiciones de seguridad en todo el país, y reducción delictiva. “¿Quién cambiaría la estrategia de seguridad cuando de acuerdo al Inegi la delincuencia, los homicidios, los robos, los secuestros, la incidencia delictiva ha bajado en 24%?”, cuestionó la secretaria.

Por eso aseguró que ya hay una “luz al final del túnel” gracias a la estrategia de seguridad, y acusó a los medios de comunicación de “exhibir realidades distintas” que plantean un clima de violencia en el país.