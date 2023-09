La senadora panista Xóchitl Gálvez dijo que México merece “mucho más de lo que este gobierno le ha dado”, y lamentó que “se haya traicionado la esperanza de millones de mexicanos que anhelaban un México mejor”.

Precisó que México necesita nueva estrategia de seguridad con tres elementos clave: inteligencia, corazón y firmeza.

Al fijar la posición de las bancadas del PAN, comentó que este gobierno “tenía todo para hacer realidad la transición, sin embargo este será el sexenio más violento de nuestra historia”.

Odiar es el verbo de este viejo gobierno de un solo hombre.



Amar debe ser el verbo de un nuevo gobierno encabezado por una mujer.



Es el tiempo de México.



Es ahora o nunca. pic.twitter.com/LhIJ9VTKBD — Xóchitl Gálvez Ruiz (@XochitlGalvez) September 2, 2023

“Abrazos no balazos, resultó ser una ocurrencia, abrazos no balazos, resultó ser una ocurrencia, pero no una ocurrencia cualquiera. Es una ocurrencia criminal. Se abraza a los delincuentes”, anotó.

Gálvez Ruiz se pronunció por poner orden en México. “Ello implica necesariamente empezar por dejar muy claro que le pese a quien le pese, la ley sí es la ley”.

“¡Nunca más una Presidencia en el quinto año de gobierno que le siga echando la culpa a los demás. Necesitamos una presidenta que asuma su responsabilidad”, remarcó la legisladora.

De igual forma se pronunció por “devolver la paz a la gente y regresarle el miedo a los criminales”.

Frente a las consignas de los morenistas, comentó: “antes los gritos eran de la oposición, pero no cabe duda que la esperanza cambió de manos”.

Ofreció fortalecer los programas sociales y lamentó que estos no lleguen a comunidades indígenas.

Xóchitl Gálvez resaltó que la pobreza “no se supera con mañaneras llenas de palabras, sino con alimentación, salud y un empleo bien pagado”.

“Amar debe ser el verbo de un gobierno encabezado por una mujer. Debemos de arrebatarle el poder a unos cuantos. Hoy frente a todos los representantes del pueblo de México les digo con el corazón: vamos a construir el México que necesitamos”, expresó.

Es, añadió, el tiempo de México. “Es ahora o nunca. Hoy la esperanza ya no le pertenece a la 4T, ha cambiado de manos y no la vamos a soltar hasta lograr el sueño mexicano”.