Creel deja curul para ir a buscar su sueño de encabezar a la oposición

Romo vs Noroña

El diferendo inició el 13 de junio pasado cuando la Comisión Permanente concedió licencia al diputado Fernández Noroña, quien se fue para competir por ser el “coordinador” de la cuarta transformación, y a quien Romo Cuéllar señaló que perderá en ese proceso, pero ganará un nuevo cargo y cobrará otra legislatura.

“No tienes posibilidad de ganar pero te colaste a la lista, y vas a tener premio de consolación (…) definitivamente vas a tener otros tres, seis años de vivir de parásito”, le dijo la diputada por Jalisco, quien en este periodo de receso legislativo resultó ser una de las diputadas más combativas.

Tras rechazarse su nombramiento en la Vicepresidencia, la panista sentenció: “eso demuestra el miedo que me tienen y no les gusta que les diga sus verdades”. Anticipó, además, que no dejará sus críticas. “Si creen que me van a callar con un espacio en la Mesa Directiva, se equivocan”.

Mier vs Mier

Sin embargo, la decisión fue controvertida, pues, explicó en entrevista posterior el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados, el morenista Ignacio Mier Velazco, ni siquiera debió someterse a votación, pues es ilegal.

Recordó que los cargos de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados ya fueron votados por el pleno de esa Cámara, en agosto del año pasado. Y los cargos de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente también son electos tanto por el pleno del Senado como de la Cámara de Diputados en la clausura del periodo ordinario, lo que ocurrió en marzo.

Por eso la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, que encabeza su primo, Alejandro Armenta Mier, también de Morena, sólo debió someter a votación la solicitud de licencia de Creel, y no debió llevar a votación un acuerdo para nombrar nueva vicepresidencia de la Permanente, cargo para el que se proponía a Romo.

El diputado Mier Velazco recordó que sólo debe llamarse al suplente de Creel Miranda, pero no puede haber un nuevo legislador en la primera Vicepresidencia de la Cámara, o en la Vicepresidencia de la Comisión Permanente –que representa a todo el Congreso en los recesos legislativos- si el pleno de los diputados no se reúne y la somete a votación.

Esa votación, dijo Mier Velazco, “era una aberración jurídica, era un acto en contra de la Constitución, porque es la representación legal del Congreso mexicano”. Además se deslindó de que él haya asumido el acuerdo de sustitución de Creel en la Vicepresidencia de la Permanente, pues eso “es contrario a la ley”.

“No me cuestionen defender una ilegalidad, porque no lo voy a hacer”, respondió sobre la decisión de su primo de someter a votación a Romo Cuéllar.