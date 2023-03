Senado aún no logra acuerdo para designación de comisionados del INAI

En entrevista al término de la reunión de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Mancera comentó que el bloque opositor tiene la intención de llegar a un acuerdo, por lo que ya se hizo una propuesta a la bancada de Morena.

Confió por ello que este jueves, los diversos grupos parlamentarios puedan avanzar y arribar a una solución. “¿Puede salir mañana? Sí, lo que se requiere es voluntad política”, expresó.

“Entonces, la propuesta que hicimos nosotros desde el bloque fue: sí tenemos la intención de que salgan (los nombramientos) y bueno, lo va a valorar el grupo mayoritario (Morena)”, indicó.

“Estamos hablando de los tres primeros, de la lista era de diez. Estamos hablando de los tres primeros. No hay nombres en lo individual, puedo reiterarles que lo que sí se dijo es los tres primeros lugares y que de ahí se construya (el acuerdo) para cumplir con el compromiso total (de las tres vacantes)”, acotó.

Sobre el amparo de Alarcón, licenciada en Derecho por la Universidad La Salle y aspirante a ocupar una vacante en el INAI, el exjefe de gobierno comentó que hasta el momento el Senado de la República no ha sido notificado y “mucho menos de que hubiera una suspensión, por lo que el proceso sigue”.

-¿El amparo no afecta el proceso? - se le cuestionó. -No, por supuesto que no.

-Entonces, ¿ya no van a elegir de la lista de los vetados (Yadira Alarcón Márquez y Rafael Luna Alviso)? ¿Va a ser de la lista que mandaron apenas (las Comisiones de Transparencia, Corrupción y Participación Ciudadana elaboraron) y enviaron a la Jucopo? -se le insistió.

-Les reitero, la propuesta es que los tres primeros lugares de cada grupo. Por lo pronto cumpliríamos con las dos vacantes. -respondió.