“Tengo la conciencia tranquila”, dice senadora tras video donde recibe dinero

Abreu llegó al escaño por Nueva Alianza y en 2018 se incorporó a las filas de Morena. En entrevista en el Senado, expuso que no sabe cuándo pudo haber sido videograbada pues lleva 20 años de carrera política.

Otros videograbados en circunstancia similar fueron dos actuales funcionarios del estado: Fernando Toledo, jefe de la oficina de la gobernadora Layda Sansores, y el expriísta Raúl Pozos Lanz, hoy secretario de Educación del estado.

En las imágenes difundidas, se aprecia cómo la legisladora recibió supuestos fajos de billetes en cuando menos dos ocasiones.

Abreu argumentó que no cometió irregularidad y sostuvo que realiza obras sociales: “No hay nada. Mira, es más les invito a que vean mi redes sociales y van a ver que lo que se presentó, yo he gastado en cualquier gestión en mis trabajos de escuela, en mis trabajos de salud, en mi trabajo de subsidio a los alimentos, todo, he gastado cincuenta veces lo que se presenta”.

Aseguró además que la divulgación de los videos podría tratarse de una reacción “por puntos de acuerdo que ha presentado, que han incomodado".

"Tengo muchos enemigos y el fuego puede venir de todas partes”, sostuvo.

Sobre el tema se pronunció el coordinador de los senadores de Acción Nacional (PAN), Julen Rementería, quien consideró que la defensa de la senadora Abreu es una “salida fácil”, pues recibir dinero en efectivo es una conducta ilegal y eso no lo explicó.

“No quisiera hacer leña del árbol caído, como se dice coloquialmente. Respeto a mis compañeras, senadoras y senadores, pero frente a la evidencia, frente a las imágenes, lo menos a lo que estamos obligados es a dar una explicación convincente y puntual de los acontecimientos”, expresó el coordinador de los senadores de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda.