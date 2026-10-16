El Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 toma CDMX este fin de semana: fecha, hora y ruta completa

¿Cuándo es el Desfile de Alebrijes en la CDMX?

La muestra y desfile está programada para el sábado 17 de octubre de 2026, a partir de las 12:00 horas. El recorrido iniciará en el Zócalo capitalino, y continuará con las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma.

Ruta del Desfile de Alebrijes

Zócalo CDMX.

Calle 5 de Mayo.

Avenida Juárez.

Paseo de la Reforma.

Fuente de la Diana Cazadora

Posteriormente se realizará una exhibición en las aceras norte y sur de la Avenida Paseo de la Reforma, desde la glorieta de la Columna de la Independencia y la Estela de luz, del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026.

El Fideicomiso proporcionará equipo para su desfile en calidad de préstamo, para transportar las obras en el desfile y posterior exhibición.

Recomendaciones para asistir al Desfile de Alebrijes

El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el sábado 17 de octubre un cielo nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado y presencia de bancos de niebla en las zonas altas de la región.

Por la tarde ambiente templado con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos tanto en la CDMX como en el Estado de México, las lluvias podrían acompañarse con posibles descargas eléctricas, por lo que se recomienda asistir con algún impermeable o paraguas, además de lo siguiente:

1. Vestir con ropa y zapatos cómodos

2. Una botella de agua

4. Las estaciones de Metro cercanas son Zócalo, Allende, Bellas Artes, Hidalgo, Juárez, Insurgentes y Sevilla.

Sin embargo, el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro regularmente hace algunos cambios en la estación Zócalo, por lo que se recomienda estar atentos a sus canales oficiales para saber si cierran la estación de la Línea 2.

5. Habrá personal que resguarda el Desfile, por lo que los asistentes deberán respetar sus indicaciones.

