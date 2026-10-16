El Fideicomiso Museo de Arte Popular Mexicano informó sobre la fecha del Desfile de Alebrijes Monumentales 2026, y que recorrerán las principales avenidas de la CDMX con el objetivo de que los asistentes conozcan las creaciones de estos seres imaginarios producto de manos de artesanos. Este es uno de los eventos que son parte de las actividades que se realizan rumbo a las conmemoraciones por el Día de Muertos en el país.
El Desfile de Alebrijes Monumentales 2026 toma CDMX este fin de semana: fecha, hora y ruta completa
¿Cuándo es el Desfile de Alebrijes en la CDMX?
La muestra y desfile está programada para el sábado 17 de octubre de 2026, a partir de las 12:00 horas. El recorrido iniciará en el Zócalo capitalino, y continuará con las avenidas 5 de Mayo, Juárez y Paseo de la Reforma.
Ruta del Desfile de Alebrijes
- Zócalo CDMX.
- Calle 5 de Mayo.
- Avenida Juárez.
- Paseo de la Reforma.
- Fuente de la Diana Cazadora
Posteriormente se realizará una exhibición en las aceras norte y sur de la Avenida Paseo de la Reforma, desde la glorieta de la Columna de la Independencia y la Estela de luz, del 17 de octubre al 8 de noviembre de 2026.
El Fideicomiso proporcionará equipo para su desfile en calidad de préstamo, para transportar las obras en el desfile y posterior exhibición.
Recomendaciones para asistir al Desfile de Alebrijes
El Servicio Meteorológico Nacional prevé para el sábado 17 de octubre un cielo nublado durante el día. Por la mañana, ambiente fresco a templado y presencia de bancos de niebla en las zonas altas de la región.
Por la tarde ambiente templado con probabilidad de lluvias con intervalos de chubascos tanto en la CDMX como en el Estado de México, las lluvias podrían acompañarse con posibles descargas eléctricas, por lo que se recomienda asistir con algún impermeable o paraguas, además de lo siguiente:
1. Vestir con ropa y zapatos cómodos
2. Una botella de agua
4. Las estaciones de Metro cercanas son Zócalo, Allende, Bellas Artes, Hidalgo, Juárez, Insurgentes y Sevilla.
Sin embargo, el Servicio de Transporte Colectivo (STC) Metro regularmente hace algunos cambios en la estación Zócalo, por lo que se recomienda estar atentos a sus canales oficiales para saber si cierran la estación de la Línea 2.
5. Habrá personal que resguarda el Desfile, por lo que los asistentes deberán respetar sus indicaciones.
¿Qué son los Alebrijes?
El Museo de Arte Popular realiza el Desfile de Alebrijes Monumentales, desde el año 2007,por lo que vale la pena recordar el origen de esta tradición.
La Secretaría de Educación recuerda que uno de los artesanos que comenzó con la creación de estos seres míticos fue Pedro Linares López, quien nació en 1906 en la Ciudad de México y se dedicó a la cartonería.
Se le reconoce como el inventor de los “Alebrijes”, artesanía mexicana hecha de diferentes tipos de papel y pintada con colores alegres y vibrantes. Generalmente representan a un animal imaginario, conformado por elementos fisionómicos de varios animales diferentes.
“A la edad de 30 años, enfermó quedando inconsciente y, según él, en un profundo sueño se le revelaron las criaturas extrañas que cambiaron su destino como artesano de la Merced”, detalla la SEP en su página web.
Después de recuperarse, empezó a recordar su sueño y quería que su familia y todas las personas conocieran a esos animales fantásticos. Aprovechando su habilidad de cartonero, Pedro Linares tomó un pedazo de papel y moldeó esas figuras, las pintó igual que como estaban en sus sueños, dándole vida a los “Alebrijes”.
A lo largo de su vida mostró su trabajo a mucha gente, mexicanos y extranjeros, siendo invitado a Estados Unidos y Europa para exhibir sus creaciones.
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Pedro Linares López, trabajó jornadas de 16 horas todos los días, hasta un día antes de su muerte, la cual sucedió un 26 de enero de 1992 a la edad de 86 años.
Actualmente, maestros artesanos de distintos estados elaboran estos seres fantásticos y cuyo color son parte de la cartonería, madera y demás material que utilizan para su elaboración.