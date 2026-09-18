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CDMX

Hoy No Circula 18 de septiembre: restricciones en CDMX y Edomex para este viernes

Conoce las restricciones del programa para este viernes, contempla otras opciones de movilidad y evita multas.
vie 18 septiembre 2026 06:02 AM
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Transito en la Ciudad de México.
El programa aplicará con normalidad este viernes 18 de septiembre. (Victoria Valtierra Ruvalcaba/Cuartoscuro)

Toma precauciones: si tienes planeado utilizar tu auto durante este viernes 18 de septiembre, revisa las restricciones del programa Hoy No Circula, que se aplicará con normalidad.

Antes de salir de casa, verifica el calendario y en caso de que tu auto no circule, considera otras opciones de movilidad como Metro, Metrobús, Ecobici o taxis de aplicación.

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Autos que no circulan este viernes 18 de septiembre

- Vehículo con engomado azul, terminación de placas 9 y 0.

- Holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Recuerda que los autos con terminación de placas 9 y 0, pero con holograma de verificación 0 y 00, pueden circular sin ninguna restricción. Los vehículos eléctricos e híbridos quedan exentos como incentivo al uso de tecnologías alternativas.

Hoy No Circula Viernes
Restringen la circulación de vehículos con engomado azul o terminación de placa 9 o 0. (Came)


Multas por no respetar el Hoy No Circula

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además del costo de las multas, también se suman otros cargos como el arrastre y almacenamiento del auto en el depósito vehicular.

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¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

Las restricciones aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios conurbados del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 18 de septiembre?

De acuerdo con la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) , no se tiene prevista la implementación de esta medida extraordinaria para este 18 de septiembre.

Esta medida únicamente entra en vigor cuando se decreta contingencia ambiental por altos niveles de contaminación en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Tags

Multas Ciudad de México automóviles, movilidad

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