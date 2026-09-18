Hoy No Circula 18 de septiembre: restricciones en CDMX y Edomex para este viernes

Toma precauciones: si tienes planeado utilizar tu auto durante este viernes 18 de septiembre, revisa las restricciones del programa Hoy No Circula, que se aplicará con normalidad.

Antes de salir de casa, verifica el calendario y en caso de que tu auto no circule, considera otras opciones de movilidad como Metro, Metrobús, Ecobici o taxis de aplicación.