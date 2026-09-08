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CDMX

Hoy No Circula 8 de septiembre: autos que descansan en CDMX y Edomex

Este programa tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes en la CDMX y sus alrededores.
mar 08 septiembre 2026 06:02 AM
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El Hoy No Circula aplicará con normalidad este martes. (Elmar Gubisch/Getty Images)

Las restricciones del programa Hoy No Circula operarán de manera habitual este martes 8 de septiembre, por lo que se recomienda seguir las indicaciones de autoridades ambientales y así evitar multas y sanciones.

Más allá de tratarse de un programa de restricciones vehiculares, recuerda que el Hoy No Circula tiene como finalidad reducir las emisiones contaminantes tanto en la CDMX como en su zona metropolitana.

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Autos que no circulan este 8 de septiembre

De acuerdo con el calendario oficial del programa, estas son las restricciones válidas para este martes:

- Autos con engomado rosa y terminación de placas 7 y 8.

- Holograma de verificación 1 y 2.

- Autos con placas foráneas sin holograma de verificación.

Las restricciones aplican de 5:00 a 23:00 horas, por lo que si necesitas trasladarte, se recomienda considerar alternativas como Ecobici, Metro, Metrobús o taxis de aplicación.

Los autos con terminación de placas 7 y 8, pero con holograma de verificación 0 y 00 pueden circular sin ninguna restricción.

Hoy No Circula Martes
Este martes no circulan los autos con engomado rosa, terminación de placa 7 u 8 y holograma 1 o 2. (Came)


¿Cuáles son las multas por no respetar el Hoy No Circula?

Estas son las multas vigentes, equivalentes a la Unidad de Medida y Actualización (UMA) actual:

- Multa mínima: 20 UMAs, 2,346 pesos.

- Multa máxima: 30 UMAs, 3,519 pesos.

Además de las multas, se deben sumar otros cargos por el arrastre y almacenamiento del vehículo en el depósito.

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¿Dónde aplica el programa Hoy No Circula?

Las restricciones de este programa aplican en las 16 alcaldías de la CDMX, así como en los municipios de la zona conurbada del Estado de México:

- Atizapán de Zaragoza

- Coacalco

- Cuautitlán

- Cuautitlán Izcalli

- Chalco

- Chimalhuacán

- Chicoloapan

- Ecatepec

- Huixquilucan

- Ixtapaluca

- La Paz

- Naucalpan

- Nezahualcóyotl

- Nicolás Romero

- Tecámac

- Tlalnepantla

- Tultitlán

- Valle de Chalco

Adicionalmente, el programa Hoy No Circula también aplica en los municipios mexiquenses de Toluca y Santiago Tianquistenco. En dichas demarcaciones, se aplica de lunes a sábado con restricciones para autos con hologramas de verificación 1 y 2.

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¿Habrá Doble Hoy No Circula este 8 de septiembre?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), no se tiene prevista la implementación del Doble Hoy No Circula para este martes 8 de septiembre.

Esta medida extraordinaria solo entra en vigor cuando se activa contingencia ambiental.

Tags

automotriz, autos, autos eléctricos automóviles, movilidad Multas

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