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CDMX

La lluvia no asusta a aficionados en el Fan Fest del Zócalo de CDMX

Antes del partido México-Corea, Protección Civil activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la capital ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves.
jue 18 junio 2026 08:11 PM
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Lluvia FIFA Fan Fest
Aficionados observan el partido desde el corazón de la CDMX. (Foto: Cuartoscuro )

La lluvia sorprendió este jueves a los miles de aficionados que se dieron cita en el Zócalo capitalino para seguir el partido de la selección mexicana dentro del FIFA Fan Fest. Aunque las primeras gotas comenzaron a caer minutos antes del encuentro, el ánimo de los asistentes se mantuvo intacto.

Con impermeables, paraguas improvisados y banderas tricolores, los seguidores del combinado nacional permanecen frente a las pantallas gigantes instaladas en la Plaza de la Constitución. Los cánticos, porras y gritos de apoyo continúan pese a las condiciones climáticas, convirtiendo la lluvia en un elemento más de la celebración futbolera.

Las precipitaciones se intensificaron por momentos durante la tarde, obligando a algunos asistentes a buscar refugio temporal en los alrededores. Sin embargo, la mayoría optó por quedarse en la explanada para no perder detalle del encuentro.

Personal de Protección Civil y de la organización del evento mantiene vigilancia permanente para atender cualquier incidente derivado de la lluvia y garantizar la seguridad de los asistentes.

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La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó la Alerta Amarilla en las 16 alcaldías de la capital ante el pronóstico de lluvias fuertes y posible caída de granizo durante la tarde y noche de este jueves.

De acuerdo con la dependencia, se prevén precipitaciones de entre 15 y 29 milímetros, con presencia de granizo, entre las 15:00 y las 22:00 horas, por lo que se exhorta a la población a tomar precauciones ante posibles encharcamientos, inundaciones y caída de objetos.

Entre las recomendaciones emitidas se encuentra el uso de paraguas o impermeable, así como la posibilidad de aprovechar el agua de lluvia para riego de plantas. Asimismo, las autoridades pidieron mantener limpias las coladeras y evitar tirar basura o grasas en el drenaje para prevenir obstrucciones.

La SGIRPC también llamó a no transitar por calles con encharcamientos o inundaciones, conducir con precaución ante la posible presencia de ramas u objetos arrastrados por el viento, y evitar resguardarse cerca de muros, árboles, cables eléctricos o espectaculares que representen riesgo de caída.

Las autoridades capitalinas señalaron que se mantiene el monitoreo de las condiciones meteorológicas y pidieron a la ciudadanía mantenerse atenta a los avisos oficiales.

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