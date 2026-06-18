La lluvia no asusta a aficionados en el Fan Fest del Zócalo de CDMX

La lluvia sorprendió este jueves a los miles de aficionados que se dieron cita en el Zócalo capitalino para seguir el partido de la selección mexicana dentro del FIFA Fan Fest. Aunque las primeras gotas comenzaron a caer minutos antes del encuentro, el ánimo de los asistentes se mantuvo intacto.

Con impermeables, paraguas improvisados y banderas tricolores, los seguidores del combinado nacional permanecen frente a las pantallas gigantes instaladas en la Plaza de la Constitución. Los cánticos, porras y gritos de apoyo continúan pese a las condiciones climáticas, convirtiendo la lluvia en un elemento más de la celebración futbolera.

Las precipitaciones se intensificaron por momentos durante la tarde, obligando a algunos asistentes a buscar refugio temporal en los alrededores. Sin embargo, la mayoría optó por quedarse en la explanada para no perder detalle del encuentro.

Personal de Protección Civil y de la organización del evento mantiene vigilancia permanente para atender cualquier incidente derivado de la lluvia y garantizar la seguridad de los asistentes.