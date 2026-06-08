Autoridades hallan 59 artefactos explosivos en camiones en los que viajaban estudiantes y maestros de la CNTE

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde la mañana de este lunes se instaló un dispositivo en la vía que conecta a la Ciudad de México con Morelos para reforzar las acciones de seguridad rumbo al inicio de la Copa del Mundo 2026.
El Gobierno de la Ciudad de México informó que el dispositivo de seguridad se realizó en coordinación con instancias federales y contó con el acompañamiento de organismos garantes de los derechos humanos.
''Además, en todo momento se mantiene el diálogo para que los procedimientos antes referidos y las manifestaciones y expresiones públicas que se realizan se lleven a cabo de manera pacífica y sin afectar a terceros'', indicó.
Elementos de tránsito realizaron un desvío a la circulación para permitir el paso de los vehículos particulares que se dirigen a la Ciudad de México.
A unas horas del inicio del Mundial de Futbol, integrantes de la CNTE han aumentado el tono de las protestas y han generado caos vial por bloqueos en vialidades de la Ciudad de México.
Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 Democrática de la CNTE, dijo que los maestros buscarán manifestarse en las inmediaciones del Estadio CDMX, donde jugarán las selecciones de México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.
Los maestros se manifestaron este mismo lunes en las instalaciones de Televisión Azteca y Televisa, las principales televisoras del país.