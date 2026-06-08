Autoridades hallan 59 artefactos explosivos en camiones en los que viajaban estudiantes y maestros de la CNTE

De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde la mañana de este lunes se instaló un dispositivo en la vía que conecta a la Ciudad de México con Morelos para reforzar las acciones de seguridad rumbo al inicio de la Copa del Mundo 2026.

La #SSC informa:



Tras el dispositivo de revisión de unidades de transporte de pasajeros en la autopista #México-#Cuernavaca fueron decomisados 59 artefactos explosivos de fabricación casera, los cuales ya fueron resguardados por personal especializado de #Zorros. pic.twitter.com/qV6i2S6Ks1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 8, 2026

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el dispositivo de seguridad se realizó en coordinación con instancias federales y contó con el acompañamiento de organismos garantes de los derechos humanos.

''Además, en todo momento se mantiene el diálogo para que los procedimientos antes referidos y las manifestaciones y expresiones públicas que se realizan se lleven a cabo de manera pacífica y sin afectar a terceros'', indicó.

Elementos de tránsito realizaron un desvío a la circulación para permitir el paso de los vehículos particulares que se dirigen a la Ciudad de México.

A unas horas del inicio del Mundial de Futbol, integrantes de la CNTE han aumentado el tono de las protestas y han generado caos vial por bloqueos en vialidades de la Ciudad de México.

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 Democrática de la CNTE, dijo que los maestros buscarán manifestarse en las inmediaciones del Estadio CDMX, donde jugarán las selecciones de México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Los maestros se manifestaron este mismo lunes en las instalaciones de Televisión Azteca y Televisa, las principales televisoras del país.