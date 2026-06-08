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CDMX

Autoridades hallan 59 artefactos explosivos en camiones en los que viajaban estudiantes y maestros de la CNTE

A unas horas del inicio del Mundial de Futbol, integrantes de la CNTE señalaron que intentarán manifestarse en las inmediaciones del Estadio CDMX durante la inauguración del evento deportivo.
lun 08 junio 2026 03:54 PM
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Los artefactos quedaron bajo resguardo de autoridades en CDMX. (Foto: Especial )

Autoridades de la Ciudad de México localizaron 59 artefactos explosivos de fabricación casera en autobuses que se trasladaban hacia la capital en la autopista México-Cuernavaca.

En los camiones interceptados por autoridades viajaban estudiantes de Ayotzinapa y maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), quienes pretendían unirse a las protestas que se han intensificado en las últimas horas en la Ciudad de México.

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De acuerdo con la Secretaría de Seguridad Ciudadana, desde la mañana de este lunes se instaló un dispositivo en la vía que conecta a la Ciudad de México con Morelos para reforzar las acciones de seguridad rumbo al inicio de la Copa del Mundo 2026.

El Gobierno de la Ciudad de México informó que el dispositivo de seguridad se realizó en coordinación con instancias federales y contó con el acompañamiento de organismos garantes de los derechos humanos.

''Además, en todo momento se mantiene el diálogo para que los procedimientos antes referidos y las manifestaciones y expresiones públicas que se realizan se lleven a cabo de manera pacífica y sin afectar a terceros'', indicó.

Elementos de tránsito realizaron un desvío a la circulación para permitir el paso de los vehículos particulares que se dirigen a la Ciudad de México.

A unas horas del inicio del Mundial de Futbol, integrantes de la CNTE han aumentado el tono de las protestas y han generado caos vial por bloqueos en vialidades de la Ciudad de México.

Pedro Hernández, dirigente de la Sección 9 Democrática de la CNTE, dijo que los maestros buscarán manifestarse en las inmediaciones del Estadio CDMX, donde jugarán las selecciones de México y Sudáfrica el próximo 11 de junio.

Los maestros se manifestaron este mismo lunes en las instalaciones de Televisión Azteca y Televisa, las principales televisoras del país.

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Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación Protesta Ciudad de México

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