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CDMX

¿Habrá paro hoy martes en el Metro de CDMX? Esto es lo que sabemos

Autoridades y sindicato del Metro sostuvieron diálogo tras fallas en el servicio: esto es lo que se sabe y cómo podría afectar tus traslados.
mar 14 abril 2026 07:00 AM
¿Habrá paro en el Metro mañana, 14 de abril? Qué dice el sindicato sobre el servicio en las 12 líneas
Los trabajadores señalaron problemas relacionados con el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones, así como la falta de inversión y planeación en el sistema. (Expansión Política)

Para miles de usuarios que dependen del transporte público todos los días, la pregunta este martes es clara: ¿habrá paro hoy en el Metro de la Ciudad de México o el servicio seguirá operando?

La incertidumbre creció tras los retrasos registrados la mañana del lunes 13 de abril, en pleno regreso a clases. Si aún no sabes cuál será el estatus del servicio para este martes 14 de abril, aquí te dejamos todos los detalles.

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¿Habrá paro en el Metro de CDMX este martes 14 de abril?

No, no habrá paro en el Metro de la Ciudad de México este martes 14 de abril.

De acuerdo con lo informado por Adrián Rubalcava Suárez, director general del sistema, tras una jornada de diálogo con el sindicato se alcanzó un acuerdo para trabajar de manera conjunta en la atención de las problemáticas del servicio.

A través de la cuenta oficial de Facebook del Metro, el funcionario señaló que “la intención es trabajar en equipo, jalar juntos y resolver las problemáticas del Metro de manera conjunta con el desempeño de todos los trabajadores de este sistema”.

En la misma línea, el líder sindical Fernando Espino respaldó esta postura y descartó medidas de fuerza, al reconocer la apertura al diálogo: “Expresamos nuestro reconocimiento... por esta apertura que se da de diálogo, en el cual seguramente va a ser en beneficio de los trabajadores, de los usuarios y del sistema en general”.

Cuál es el estatus del servicio esta mañana

En las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B los trenes están circulando de forma constante, aunque eso no significa que el trayecto sea rápido en todos los casos, ya que el flujo de usuarios sigue siendo alto.

Las Líneas 3, 7 y B registran alta afluencia, lo que se traduce en andenes llenos, trenes saturados y más tiempo para poder abordar.

También hay estaciones que no están dando servicio. San Antonio Abad (Línea 2) y Auditorio (Línea 7) siguen cerradas por trabajos de rehabilitación.

Por otro lado, la estación Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2) sí está abierta y operando en ambos sentidos.

Cómo ver el estado de servicio del Metro

Antes de salir a trabajar o a la escuela, puedes consultar el tiempo de paso de los trenes en la cuenta oficial de X del Sistema de Transporte Colectivo . En caso de que no haya actualizaciones disponibles, también tienes otra opción para verificar el servicio.

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Puedes descargar la App CDMX, donde es posible revisar el estado del Metro y otros sistemas de transporte en tiempo real. Para consultar la línea que vas a utilizar, solo debes seguir estos pasos:

1. Abre la App CDMX

2. En la pantalla principal, selecciona la opción “Movilidad”

3. En la parte inferior, ubica la pestaña “Elige tus medios de transporte” y da clic o desliza hacia arriba

4. Selecciona “Transporte” y después “Metro”

5. Elige la línea de tu preferencia y presiona “Filtrar”

6. En el mapa aparecerá el recorrido de la línea; selecciona la estación más cercana para ver el estatus del servicio

Por qué los trabajadores del Metro decidieron realizar este paro

El pasado 11 de abril de 2026, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Sistema de Transporte Colectivo emitió un comunicado en el que informó que continuaría alzando la voz ante lo que considera falta de atención del Gobierno de la Ciudad de México a sus demandas.

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Los trabajadores señalaron problemas relacionados con el mantenimiento de trenes, vías e instalaciones, así como la falta de inversión y planeación en el sistema. Entre los datos expuestos, indicaron que de un total de 391 trenes, el 70% no ha recibido mantenimiento general, mientras que 84 unidades permanecen detenidas en talleres por falta de refacciones.

También advirtieron que únicamente 88 trenes se encuentran en buenas condiciones, los cuales operan principalmente en las Líneas 1 y 12, además de mencionar que equipos con más de 50 años de operación presentan rezagos por falta de presupuesto.

Pese a este posicionamiento y al llamado a la solidaridad de los usuarios, el servicio no se suspendió y el Metro continúa operando en la red.

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Metro Transporte

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