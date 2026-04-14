¿Habrá paro en el Metro de CDMX este martes 14 de abril?

No, no habrá paro en el Metro de la Ciudad de México este martes 14 de abril.

De acuerdo con lo informado por Adrián Rubalcava Suárez, director general del sistema, tras una jornada de diálogo con el sindicato se alcanzó un acuerdo para trabajar de manera conjunta en la atención de las problemáticas del servicio.

A través de la cuenta oficial de Facebook del Metro, el funcionario señaló que “la intención es trabajar en equipo, jalar juntos y resolver las problemáticas del Metro de manera conjunta con el desempeño de todos los trabajadores de este sistema”.

En la misma línea, el líder sindical Fernando Espino respaldó esta postura y descartó medidas de fuerza, al reconocer la apertura al diálogo: “Expresamos nuestro reconocimiento... por esta apertura que se da de diálogo, en el cual seguramente va a ser en beneficio de los trabajadores, de los usuarios y del sistema en general”.

Cuál es el estatus del servicio esta mañana

En las Líneas 1, 2, 7, 8, 9, 12 y B los trenes están circulando de forma constante, aunque eso no significa que el trayecto sea rápido en todos los casos, ya que el flujo de usuarios sigue siendo alto.

Las Líneas 3, 7 y B registran alta afluencia, lo que se traduce en andenes llenos, trenes saturados y más tiempo para poder abordar.

También hay estaciones que no están dando servicio. San Antonio Abad (Línea 2) y Auditorio (Línea 7) siguen cerradas por trabajos de rehabilitación.

Por otro lado, la estación Zócalo/Tenochtitlan (Línea 2) sí está abierta y operando en ambos sentidos.

Cómo ver el estado de servicio del Metro

Antes de salir a trabajar o a la escuela, puedes consultar el tiempo de paso de los trenes en la cuenta oficial de X del Sistema de Transporte Colectivo . En caso de que no haya actualizaciones disponibles, también tienes otra opción para verificar el servicio.