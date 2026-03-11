Publicidad

CDMX

Taxistas paralizarán el AICM este miércoles con bloqueos a terminales; van contra Uber y Didi

Se prevé afectación en accesos y servicios del aeropuerto; se recomienda a pasajeros anticipar su llegada y consultar su vuelo.
mié 11 marzo 2026 07:05 AM
El AICM enfrentará bloqueos y protestas de taxistas este miércoles 11 de marzo. (Yuri Cortez/AFP)

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) enfrentará este miércoles 11 de marzo bloqueos y protestas por parte de taxistas, lo que podría complicar la llegada y salida de pasajeros durante gran parte del día.

Si tienes un vuelo programado, es recomendable salir con suficiente anticipación, ya que se prevé que los accesos a las terminales sean bloqueados por los inconformes. El aeropuerto ya alertó a través de sus redes sociales sobre posibles afectaciones en las vialidades de acceso, y recomendó anticipar la llegada y consultar el estatus del vuelo con tu aerolínea.

Además, el AICM recuerda que puedes usar el estacionamiento alterno en Ciudad Deportiva, en Magdalena Mixiuhca, y desde ahí tomar el servicio gratuito de transporte hacia la Terminal 2.

¿Por qué protestan los taxistas?

Los taxistas, organizados en Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C., anunciaron la movilización en protesta por la presunta falta de aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las autoridades del aeropuerto.

Según el gremio, estas instancias permiten que plataformas de transporte privado como Uber y Didi operen en áreas federales donde la normativa lo prohíbe, afectando a los operadores que cumplen con la ley. Esto ocurre en el contexto de la previsión de miles de pasajeros extranjeros que llegarán a la Ciudad de México por la celebración del Mundial 2026.

El sector también señala que se están promoviendo en el Senado y la Cámara de Diputados iniciativas para modificar la ley vigente, en lo que consideran un “traje a la medida” para las aplicaciones de transporte. Por ello, buscan defender su patrimonio, dignidad y fuente de empleo, que sostienen a miles de familias mexicanas.

La movilización comenzará a las 9:00 horas y contempla bloqueos en los accesos a ambas terminales del aeropuerto, así como la suspensión de servicios por cualquier organización de transporte terrestre que opere en el AICM, hasta que las autoridades garanticen por escrito que se respetará la ley vigente y que no habrá modificaciones que favorezcan a plataformas privadas como Uber y Didi.

Seguridad reforzada

Desde temprano, las inmediaciones del aeropuerto amanecieron con fuerte presencia de elementos de policía de la Ciudad de México, para resguardar las instalaciones, minimizar afectaciones y prevenir posibles enfrentamientos.

A pesar de estas medidas, el aeropuerto recomienda a los pasajeros prever sus vuelos con mucha anticipación y considerar alternativas de traslado para evitar retrasos o contratiempos en compromisos importantes este miércoles.

