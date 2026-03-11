Taxistas paralizarán el AICM este miércoles con bloqueos a terminales; van contra Uber y Didi

¿Por qué protestan los taxistas?

Los taxistas, organizados en Transportación Terrestre Nueva Imagen, A.C., anunciaron la movilización en protesta por la presunta falta de aplicación de la ley por parte de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y las autoridades del aeropuerto.

Según el gremio, estas instancias permiten que plataformas de transporte privado como Uber y Didi operen en áreas federales donde la normativa lo prohíbe, afectando a los operadores que cumplen con la ley. Esto ocurre en el contexto de la previsión de miles de pasajeros extranjeros que llegarán a la Ciudad de México por la celebración del Mundial 2026.

El sector también señala que se están promoviendo en el Senado y la Cámara de Diputados iniciativas para modificar la ley vigente, en lo que consideran un “traje a la medida” para las aplicaciones de transporte. Por ello, buscan defender su patrimonio, dignidad y fuente de empleo, que sostienen a miles de familias mexicanas.

La movilización comenzará a las 9:00 horas y contempla bloqueos en los accesos a ambas terminales del aeropuerto, así como la suspensión de servicios por cualquier organización de transporte terrestre que opere en el AICM, hasta que las autoridades garanticen por escrito que se respetará la ley vigente y que no habrá modificaciones que favorezcan a plataformas privadas como Uber y Didi.