CDMX

Alianza de Tranviarios irá a huelga: ¿cómo afectará al Trolebús y Tren Ligero en la CDMX?

El sindicato acusa al Sistema de Transportes Eléctricos de incumplir las negociaciones del contrato colectivo y de no presentar una propuesta formal de incremento salarial.
mié 14 enero 2026 06:23 PM
trolebus-pago-tarjeta
La Alianza de Tranviarios de México anunció una huelga a partir del primer minuto del 21 de enero de 2026. (Foto: Gobierno de la Ciudad de México/Cuartoscuro)

La Alianza de Tranviarios de México (ATM), que representa a trabajadores del transporte eléctrico —como tranvías, Trolebús y el Tren Ligero— en la Ciudad de México, anunció que estallará una huelga el próximo miércoles 21 de enero.

Tras una votación interna, la organización informó mediante un comunicado que mantiene diferencias con las autoridades del Sistema de Transportes Eléctricos (STE) de la capital, las cuales no han sido resueltas hasta el momento.

De no alcanzarse un acuerdo en los próximos días, la huelga podría afectar la operación del Tren Ligero, que da servicio al sur de la Ciudad de México, así como a diversas líneas del sistema de Trolebús que circulan en la capital.

¿Por qué se van a huelga?

La ATM ratificó el estallamiento de huelga para el primer minuto del 21 de enero de 2026 ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades capitalinas. El sindicato acusa incumplimientos en la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo y la ausencia total de una propuesta formal de incremento salarial.

De acuerdo con su dirigencia, pese a que desde hace más de diez días se entregó la documentación correspondiente ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no se ha presentado ningún proyecto de solución. La situación se ha visto agravada por el estancamiento de las negociaciones, que las autoridades atribuyen a cambios administrativos dentro del gobierno de la Ciudad de México.

Entre los principales motivos que llevaron a mantener la decisión de huelga están:

La falta de una propuesta salarial concreta

El incumplimiento de acuerdos laborales vigentes

La ausencia de avances reales en la mesa de negociación

La ATM advierte que, de no alcanzarse un acuerdo, la huelga afectará la operación del Tren Ligero y diversas líneas del Trolebús en la Ciudad de México. (Foto: Facebook SNT: Movilidad Urbana)

¿Qué es lo que exigen?

Las demandas de los trabajadores del transporte eléctrico se centran en el respeto a sus derechos laborales y en mejorar sus condiciones salariales y de trabajo. El sindicato sostiene que el aumento reciente de 13% al salario mínimo no resuelve el problema, ya que este incremento ya rebasó gran parte del tabulador salarial de los tranviarios.

La ATM exige que se respeten las condiciones pactadas en el Contrato Colectivo de Trabajo y que no se sustituyan los incrementos contractuales con ajustes generales al salario mínimo. Además, señala carencias operativas que afectan el desempeño diario del personal.

Las principales exigencias son:

Un incremento salarial acorde con el tabulador y el pago del retroactivo

El respeto íntegro al Contrato Colectivo de Trabajo

La entrega de uniformes, equipo de protección y herramientas en condiciones adecuadas

El sindicato reiteró que mantiene disposición al diálogo, pero advirtió que, mientras no exista una propuesta formal y seria por parte de las autoridades, la huelga seguirá en pie.

¿Qué ha dicho Semovi?

Hasta el momento, la Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) no ha emitido una postura oficial sobre las demandas de los trabajadores tranviarios ni sobre el posible impacto de la huelga en el servicio de transporte eléctrico.

Las autoridades tampoco han informado si, en caso de estallar la huelga, las líneas del Tren Ligero y del sistema de Trolebús suspenderían operaciones de manera total o parcial a partir de la fecha anunciada por el sindicato.

Ciudad de México Trolebús Tren Ligero

