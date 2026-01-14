Alianza de Tranviarios irá a huelga: ¿cómo afectará al Trolebús y Tren Ligero en la CDMX?

La Alianza de Tranviarios de México (ATM), que representa a trabajadores del transporte eléctrico —como tranvías, Trolebús y el Tren Ligero— en la Ciudad de México, anunció que estallará una huelga el próximo miércoles 21 de enero.
Tras una votación interna, la organización informó mediante un comunicado que mantiene diferencias con las autoridades del Sistema de Transportes Eléctricos (STE) de la capital, las cuales no han sido resueltas hasta el momento.
De no alcanzarse un acuerdo en los próximos días, la huelga podría afectar la operación del Tren Ligero, que da servicio al sur de la Ciudad de México, así como a diversas líneas del sistema de Trolebús que circulan en la capital.