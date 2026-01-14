Alianza de Tranviarios irá a huelga: ¿cómo afectará al Trolebús y Tren Ligero en la CDMX?

¿Por qué se van a huelga?

La ATM ratificó el estallamiento de huelga para el primer minuto del 21 de enero de 2026 ante la falta de respuestas concretas por parte de las autoridades capitalinas. El sindicato acusa incumplimientos en la negociación del Contrato Colectivo de Trabajo y la ausencia total de una propuesta formal de incremento salarial.

De acuerdo con su dirigencia, pese a que desde hace más de diez días se entregó la documentación correspondiente ante el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, no se ha presentado ningún proyecto de solución. La situación se ha visto agravada por el estancamiento de las negociaciones, que las autoridades atribuyen a cambios administrativos dentro del gobierno de la Ciudad de México.

Entre los principales motivos que llevaron a mantener la decisión de huelga están:

La falta de una propuesta salarial concreta

El incumplimiento de acuerdos laborales vigentes

La ausencia de avances reales en la mesa de negociación