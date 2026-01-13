Autoridades detienen al 'Monstruo de la Unión Tepito' por extorsión, robo y homicidio

'El Monstruo de la Unión Tepito' operaba en la zona centro de la Ciudad de México y en algunos puntos de la zona norte colindantes con el Estado de México.

Su detención forma parte de los trabajos de investigación para la desarticulación de grupos y células delictivas.

Es la segunda vez que el hombre es detenido. La primera vez ocurrió en 2024, pero a las autoridades de la capital se les cayó el caso y tuvieron que dejarlo libre.

Sergio Iván es señalado por su operación directa con líderes de la Unión Tepito, uno de los grupos criminales más violentos de la Ciudad de México.

Pablo Vázquez dijo que la detención se enmarca en el combate a los delitos de alto impacto y la construcción de una ciudad más segura, justa y en paz.