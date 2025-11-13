Bloqueo de la CNTE y otras marchas en CDMX: estas son las afectaciones este jueves 13 de noviembre

Movilizaciones previstas en CDMX

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 04:00

Lugar: Palacio Nacional

Demanda: Paro Nacional de 48 horas para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, en el marco de la discusión de la Ley de Egresos 2026. También solicitan la reinstalación de mesas tripartitas y mejores condiciones en escuelas rurales.

Actividades:

04:00 Arribo de manifestantes

05:00 Mitin

09:00 Marcha hacia la Cámara de Diputados

Organizaciones en apoyo: Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, Secciones IX, X, XI y LX de la CNTE, Movimiento Mexiquense contra la Reforma Educativa, Comité de Lucha Tlalpan y Agrupación Nuestra Clase

Observaciones: Posible plantón frente a la Cámara de Diputados, liberación de casetas y arribo de autobuses con manifestantes.

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX

Alcaldía: Venustiano Carranza

Hora: 09:00

Lugar: Cámara de Diputados, Av. H. Congreso de la Unión No. 66

Demanda: Mitin “Por educación y trabajos dignos” en apoyo al movimiento magisterial de la CNTE.

Observaciones: Se prevé llegada de autobuses con manifestantes.

Resistencia Pulquera

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00

Lugar: Congreso de la Ciudad de México, calles Allende y Donceles

Demanda: Solicitan incluir el “Día del Pulque” en el calendario cívico oficial de la CDMX para reconocer su importancia cultural y el trabajo de productores y promotores.

Observaciones: Posible participación de consumidores y productores.

Comunidad estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Alcaldía: Tlalpan

Hora: 12:00

Lugar: UPN Sede Ajusco, Carretera Picacho Ajusco No. 24

Demanda: Asamblea informativa sobre su pliego petitorio, que incluye la destitución de la rectora y atención a problemáticas institucionales.

Observaciones: Posibles afectaciones viales y brigadeo informativo.

Morras contra la Violencia Institucional

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 13:00

Lugar: Glorieta “La Joven de Amajac”, Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos

Demanda: Exigen justicia para una víctima de feminicidio ocurrida en Morelos y la aplicación de la “Ley Monse”.

Organizaciones en apoyo: Colectiva “Resistencia Feminista Yautepec” y Radicales al Glitter de Guerra.

Observaciones: Posible bloqueo de vialidades y pintas.

Comunidad estudiantil de la Facultad de Arquitectura de la UNAM

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 13:00

Lugar: Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria

Demanda: Asamblea sobre su pliego petitorio, que aborda temas de salud mental, violencia académica y mejoras en instalaciones.

Observaciones: Posible brigadeo informativo.

Estudiantes de diversas universidades públicas

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 14:00

Lugar: Facultad de Música, UNAM

Demanda: Reunión informativa rumbo a la “Brigada multidisciplinaria de apoyo a comunidades”, con proyectos en educación, salud y medio ambiente.

Estudiantes organizados de la Facultad de Economía (UNAM)

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 15:00

Lugar: Facultad de Economía, Ciudad Universitaria

Demanda: Mesas de trabajo con el Consejo Técnico Paritario sobre seguridad, salud mental y protocolos de prevención.

Observaciones: Posible brigadeo informativo.

Politécnico Disidente

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Hora: 19:00

Lugar: Estela de Luz

Demanda: Velada en memoria de la primera persona no binaria que ocupó un cargo de magistrade en un tribunal electoral, con motivo del “Día en contra de la violencia a personas no binarias”.

Organizaciones en apoyo: Yaaj México y colectivos LGBTTTIQ+.

Clan Mariposas Negras A.C

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: 19:30

Lugar: Cineteca Nacional, Av. México Coyoacán No. 389

Demanda: Evento “Abanicazo” en exigencia de justicia para víctimas de transfeminicidio y contra la persecución policial.

Organizaciones en apoyo: El Clavel Verde, Manos Amigues, Otakus Palestina, Colectiva “Afekta”, Ternurines Guerrilleros y Movimiento “Día a Día X Palestina”.

Observaciones: Posible bloqueo de vialidades y pintas.

Cortes en el servicio de transporte público

Metro

El Sistema de Transporte Colectivo informó que la estación Pino Suárez de la Línea 2 ya se encuentra abierta al público. Permanecen cerradas las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende, por lo que se recomienda tomar previsiones y utilizar rutas alternas.

Metrobús

La Ruta Sur de la Línea 4 permanece suspendido en su totalidad debido a las movilizaciones sociales, según la actualización oficial publicada a las 07:12 horas por el sistema de transporte.

