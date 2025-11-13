Bloqueo de la CNTE y otras marchas en CDMX: estas son las afectaciones este jueves 13 de noviembre

Movilizaciones previstas en CDMX
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 04:00
Lugar: Palacio Nacional
Demanda: Paro Nacional de 48 horas para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, en el marco de la discusión de la Ley de Egresos 2026. También solicitan la reinstalación de mesas tripartitas y mejores condiciones en escuelas rurales.
Actividades:
04:00 Arribo de manifestantes
05:00 Mitin
09:00 Marcha hacia la Cámara de Diputados
Organizaciones en apoyo: Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, Secciones IX, X, XI y LX de la CNTE, Movimiento Mexiquense contra la Reforma Educativa, Comité de Lucha Tlalpan y Agrupación Nuestra Clase
Observaciones: Posible plantón frente a la Cámara de Diputados, liberación de casetas y arribo de autobuses con manifestantes.
Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX
Alcaldía: Venustiano Carranza
Hora: 09:00
Lugar: Cámara de Diputados, Av. H. Congreso de la Unión No. 66
Demanda: Mitin “Por educación y trabajos dignos” en apoyo al movimiento magisterial de la CNTE.
Observaciones: Se prevé llegada de autobuses con manifestantes.
Resistencia Pulquera
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 10:00
Lugar: Congreso de la Ciudad de México, calles Allende y Donceles
Demanda: Solicitan incluir el “Día del Pulque” en el calendario cívico oficial de la CDMX para reconocer su importancia cultural y el trabajo de productores y promotores.
Observaciones: Posible participación de consumidores y productores.
Comunidad estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
Alcaldía: Tlalpan
Hora: 12:00
Lugar: UPN Sede Ajusco, Carretera Picacho Ajusco No. 24
Demanda: Asamblea informativa sobre su pliego petitorio, que incluye la destitución de la rectora y atención a problemáticas institucionales.
Observaciones: Posibles afectaciones viales y brigadeo informativo.
Morras contra la Violencia Institucional
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 13:00
Lugar: Glorieta “La Joven de Amajac”, Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos
Demanda: Exigen justicia para una víctima de feminicidio ocurrida en Morelos y la aplicación de la “Ley Monse”.
Organizaciones en apoyo: Colectiva “Resistencia Feminista Yautepec” y Radicales al Glitter de Guerra.
Observaciones: Posible bloqueo de vialidades y pintas.
Comunidad estudiantil de la Facultad de Arquitectura de la UNAM
Alcaldía: Coyoacán
Hora: 13:00
Lugar: Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria
Demanda: Asamblea sobre su pliego petitorio, que aborda temas de salud mental, violencia académica y mejoras en instalaciones.
Observaciones: Posible brigadeo informativo.
Estudiantes de diversas universidades públicas
Alcaldía: Coyoacán
Hora: 14:00
Lugar: Facultad de Música, UNAM
Demanda: Reunión informativa rumbo a la “Brigada multidisciplinaria de apoyo a comunidades”, con proyectos en educación, salud y medio ambiente.
Estudiantes organizados de la Facultad de Economía (UNAM)
Alcaldía: Coyoacán
Hora: 15:00
Lugar: Facultad de Economía, Ciudad Universitaria
Demanda: Mesas de trabajo con el Consejo Técnico Paritario sobre seguridad, salud mental y protocolos de prevención.
Observaciones: Posible brigadeo informativo.
Politécnico Disidente
Alcaldía: Miguel Hidalgo
Hora: 19:00
Lugar: Estela de Luz
Demanda: Velada en memoria de la primera persona no binaria que ocupó un cargo de magistrade en un tribunal electoral, con motivo del “Día en contra de la violencia a personas no binarias”.
Organizaciones en apoyo: Yaaj México y colectivos LGBTTTIQ+.
Clan Mariposas Negras A.C
Alcaldía: Benito Juárez
Hora: 19:30
Lugar: Cineteca Nacional, Av. México Coyoacán No. 389
Demanda: Evento “Abanicazo” en exigencia de justicia para víctimas de transfeminicidio y contra la persecución policial.
Organizaciones en apoyo: El Clavel Verde, Manos Amigues, Otakus Palestina, Colectiva “Afekta”, Ternurines Guerrilleros y Movimiento “Día a Día X Palestina”.
Observaciones: Posible bloqueo de vialidades y pintas.
Cortes en el servicio de transporte público
Metro
El Sistema de Transporte Colectivo informó que la estación Pino Suárez de la Línea 2 ya se encuentra abierta al público. Permanecen cerradas las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende, por lo que se recomienda tomar previsiones y utilizar rutas alternas.
Metrobús
La Ruta Sur de la Línea 4 permanece suspendido en su totalidad debido a las movilizaciones sociales, según la actualización oficial publicada a las 07:12 horas por el sistema de transporte.