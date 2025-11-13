Publicidad

CDMX

Bloqueo de la CNTE y otras marchas en CDMX: estas son las afectaciones este jueves 13 de noviembre

Oragnizaciones sociales y educativas realizarán concentraciones y marchas en distintos puntos de la capital; autoridades locales recomiendan anticipar salidas y utilizar vías alternas.
jue 13 noviembre 2025 08:18 AM
Los integrantes de la CNTE alistan nuevas protestas en la CDMX. (Rogelio Morales Ponce)

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) informó que llevaría a cabo un paro nacional y un bloqueo para exigir la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, que modificó el esquema de pensiones al sustituir la pensión vitalicia por cuentas individuales administradas por Afores. Sin embargo, no será la única manifestación programada para este jueves 13 de noviembre.

A continuación, se enlistan las movilizaciones previstas por la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) que podrían afectar el tránsito vehicular en diferentes zonas de la Ciudad de México.

Movilizaciones previstas en CDMX

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 04:00

Lugar: Palacio Nacional

Demanda: Paro Nacional de 48 horas para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y de la Reforma Educativa de 2019, así como mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social, en el marco de la discusión de la Ley de Egresos 2026. También solicitan la reinstalación de mesas tripartitas y mejores condiciones en escuelas rurales.

Actividades:

04:00 Arribo de manifestantes

05:00 Mitin

09:00 Marcha hacia la Cámara de Diputados

Organizaciones en apoyo: Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero, Movimiento Magisterial Popular Veracruzano, Secciones IX, X, XI y LX de la CNTE, Movimiento Mexiquense contra la Reforma Educativa, Comité de Lucha Tlalpan y Agrupación Nuestra Clase

Observaciones: Posible plantón frente a la Cámara de Diputados, liberación de casetas y arribo de autobuses con manifestantes.

Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior de la CDMX

Alcaldía: Venustiano Carranza

Hora: 09:00

Lugar: Cámara de Diputados, Av. H. Congreso de la Unión No. 66

Demanda: Mitin “Por educación y trabajos dignos” en apoyo al movimiento magisterial de la CNTE.

Observaciones: Se prevé llegada de autobuses con manifestantes.

Resistencia Pulquera

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 10:00

Lugar: Congreso de la Ciudad de México, calles Allende y Donceles

Demanda: Solicitan incluir el “Día del Pulque” en el calendario cívico oficial de la CDMX para reconocer su importancia cultural y el trabajo de productores y promotores.

Observaciones: Posible participación de consumidores y productores.

Comunidad estudiantil de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN)

Alcaldía: Tlalpan

Hora: 12:00

Lugar: UPN Sede Ajusco, Carretera Picacho Ajusco No. 24

Demanda: Asamblea informativa sobre su pliego petitorio, que incluye la destitución de la rectora y atención a problemáticas institucionales.

Observaciones: Posibles afectaciones viales y brigadeo informativo.

Morras contra la Violencia Institucional

Alcaldía: Cuauhtémoc

Hora: 13:00

Lugar: Glorieta “La Joven de Amajac”, Av. Paseo de la Reforma y Av. Morelos

Demanda: Exigen justicia para una víctima de feminicidio ocurrida en Morelos y la aplicación de la “Ley Monse”.

Organizaciones en apoyo: Colectiva “Resistencia Feminista Yautepec” y Radicales al Glitter de Guerra.

Observaciones: Posible bloqueo de vialidades y pintas.

Comunidad estudiantil de la Facultad de Arquitectura de la UNAM

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 13:00

Lugar: Facultad de Arquitectura, Ciudad Universitaria

Demanda: Asamblea sobre su pliego petitorio, que aborda temas de salud mental, violencia académica y mejoras en instalaciones.

Observaciones: Posible brigadeo informativo.

Estudiantes de diversas universidades públicas

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 14:00

Lugar: Facultad de Música, UNAM

Demanda: Reunión informativa rumbo a la “Brigada multidisciplinaria de apoyo a comunidades”, con proyectos en educación, salud y medio ambiente.

Estudiantes organizados de la Facultad de Economía (UNAM)

Alcaldía: Coyoacán

Hora: 15:00

Lugar: Facultad de Economía, Ciudad Universitaria

Demanda: Mesas de trabajo con el Consejo Técnico Paritario sobre seguridad, salud mental y protocolos de prevención.

Observaciones: Posible brigadeo informativo.

Politécnico Disidente

Alcaldía: Miguel Hidalgo

Hora: 19:00

Lugar: Estela de Luz

Demanda: Velada en memoria de la primera persona no binaria que ocupó un cargo de magistrade en un tribunal electoral, con motivo del “Día en contra de la violencia a personas no binarias”.

Organizaciones en apoyo: Yaaj México y colectivos LGBTTTIQ+.

Clan Mariposas Negras A.C

Alcaldía: Benito Juárez

Hora: 19:30

Lugar: Cineteca Nacional, Av. México Coyoacán No. 389

Demanda: Evento “Abanicazo” en exigencia de justicia para víctimas de transfeminicidio y contra la persecución policial.

Organizaciones en apoyo: El Clavel Verde, Manos Amigues, Otakus Palestina, Colectiva “Afekta”, Ternurines Guerrilleros y Movimiento “Día a Día X Palestina”.

Observaciones: Posible bloqueo de vialidades y pintas.

Cortes en el servicio de transporte público

Metro

El Sistema de Transporte Colectivo informó que la estación Pino Suárez de la Línea 2 ya se encuentra abierta al público. Permanecen cerradas las estaciones Zócalo/Tenochtitlan y Allende, por lo que se recomienda tomar previsiones y utilizar rutas alternas.

Metrobús

La Ruta Sur de la Línea 4 permanece suspendido en su totalidad debido a las movilizaciones sociales, según la actualización oficial publicada a las 07:12 horas por el sistema de transporte.

